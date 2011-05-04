به گزارش خبرنگار مهر، سرقت کابلهای زیربار رفته تلفن ثابت که روز گذشته اتفاق افتاد ارتباط چهار هزار مشترک مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری در تهران را قطع کرد.

این قطعی تلفن مربوط به شماره مشترکان با پیش شماره های 8803 الی 8806، 8860 الی 8862 و 8821 در محدوده میدان اسد آبادی، شهرداری و خیابان های ابن سینا، مستوفی، لاله و خیابان های 43 ، 41 و 39 یوسف آباد است و هم اکنون کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات تهران مشغول تعویض این کابل ها هستند که گفته شده ظرف 72 ساعت آینده این مشکل برطرف و ارتباط تلفنی مشترکان باردیگر برقرار می شود.



در همین حال سال گذشته نیز در چنین روزهایی کابل دزدی در تهران به سریال دنباله داری تبدیل شده بود که در پی آن به طور سلسله وار ارتباط اغلب مشترکان مراکز مخابراتی قطع می شد.



با این وجود کارشناسان معتقدند که مس به کار رفته در کابلهای مخابراتی ارزشمند است و تنها دلیلی که می تواند باعث سرقت شود این مسئله است. اما با این وجود هر یک متر کابل کانالی 2400 ، حدود هشت کیلوگرم وزن دارد که با توجه به آنکه یک تخته کابل حدود 250 متر و قطر کابل نیز حدود 10 سانتیمتر است این کابل وزنی حدود 4 تن خواهد داشت که به راحتی و با دست قابل سرقت نیست.



براین اساس سرقت کابلهای مخابراتی به دلیل حجم زیاد تنها با جرثقیل ممکن است و حتی خرد کردن و بریدن آنها بیش از دو ساعت زمان می برد.