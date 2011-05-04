سیدعبدالمجید رکنی، تهیه‌کننده برنامه "سمت خدا" در پاسخ به این سئوال که چرا برنامه‌های روتین موفق بعد از چند سال که روی آنتن هستند به روزمرگی می‌افتند؟ و در این باره باید چه تمهیداتی اندیشید به خبرنگار مهر گفت: آسیب روزمرگی یک دلیل طبیعی دارد که البته می‌توان آن را به تاخیر انداخت. این مسئله فقط شامل حال برنامه‌های تلویزیون نمی‌شود و در هر حرفه‌ای هم صدق پیدا می‌کند. مثلاً یک ورزشکار نمی‌تواند در 25 دوره قهرمان باشد و این مسئله طبیعی است.

وی در ادامه افزود: حال باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه یک برنامه می‌تواند با تاخیر به روزمرگی برسد. وقتی گروهی کار خودشان را شروع می‌کنند با موانع می‌جنگند، اما بعد از مدتی که دشمن فرضی وجود ندارد گروه برنامه‌ساز ساخت برنامه برایشان عادت می‌شود و خمیده می‌شوند. برای جلوگیری از این مسئله باید مرتب مسائل جدید در برنامه طرح شود.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: گرچه برنامه روتین "سمت خدا"دینی است، اما ما همیشه سعی داریم مسائل جدید را مطرح کنیم تا برای بینندگان جذابیت‌های لازم را داشته باشد و برای دیدن این برنامه ترغیب شوند. روزانه چند هزار پیامک، ایمیل و تلفن به برنامه "سمت خدا می‌شود. در این ارتباطات ده‌ها ادبیات و مسائل مختلف دینی مطرح می‌شود و ما از آنها ایده می‌گیریم.

رکنی یادآور شد: وقتی با یک کارشناس برای طرح مسئله صحبت کنیم ممکن است 50 موضوع را پیشنهاد بدهد که این تعداد زیر شاخه پنج موضوع هستند. نقطه قوت ما ارتباط جدی با مخاطب است. گرچه برنامه "سمت خدا" به لحاظ ساختار ساده است، اما به لحاظ محتوا امتیازهای فراوانی دارد و مخاطبان هم ارتباط خوبی با آن برقرار کرده‌اند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: معمولاً بعد از ماه رمضان برنامه‌های دینی دچار رکود می‌شوند، اما ما سعی کردیم برنامه "سمت خدا" دچار این معضل نشود. از سوی دیگر مردم در ماه رمضان همیشه قرآن می‌خوانند، اما در ماه‌های دیگر کمرنگ‌تر می‌شود. ما بعد از ماه رمضان به جای وله تلاوت یک صفحه از قرآن را قرار دادیم تا مخاطبان را همراه خود داشته باشیم. یا طرح خادمان معنوی رضوی را مطرح کردیم که به هر حال برای همه علاقمندان میسر نیست که خادم امام رضا (ع) شوند.

وی درباره ورود تهیه‌کنندگان به تلویزیون به ویژه در برنامه‌های روتین که دانش لازم و تخصص ندارند، توضیح داد: با صحبت شما خیلی موافق نیستم، چرا که عمومیت ندارد و گاهی به ندرت این اتفاق می‌افتد. به هر حال آنطور که تلویزیون به برنامه‌های نمایشی الف ویژه نگاه می‌کند به برنامه‌های روتین این نگاه را ندارد. مثلاً برای ساخت سریال "مختارنامه" مسلماً از فرد بی‌تجربه استفاده نمی‌شود، اما تولید برنامه‌های روتین به این صورت جدی نگاه نمی‌شود.

رکنی درباره اینکه چرا پخش برنامه‌های روتین در اوج تمام نمی‌شود و تهیه‌کنندگان در این باره ریسک نمی‌کنند، گفت: گروه برنامه‌ساز هم دوست ندارند که برنامه‌ از اوج بیفتد و از سوی دیگر تهیه‌کننده یک برنامه اولین نفری است که می‌داند زمان مرگ برنامه‌اش چه زمانی است، اما تلویزیون اهل ریسک کردن نیست که برنامه‌ای را در اوج متوقف کند.

این تهیه‌کننده یادآور شد: البته این مسئله طبیعی است چرا که وقتی پخش برنامه‌ای در اوج تمام شود نمی‌توان انتظار داشت که فردای آن روز هم یک برنامه‌ پر مخاطب روی آنتن برود. البته بهتر است که برنامه‌ای در اوج تمام شود و مردم هم با خاطرات خوبی که برنامه را شروع به دیدن کردند با همان خاطرات خوب هم تمام کنند. به هر حال تمام کردن یک برنامه در اوج به جسارت و شجاعت نیاز دارد.

وی در پایان افزود: تهیه یک برنامه روتین دینی که همیشه جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد کار دشواری است، چرا که مردم مرتب به دنبال شنیدن مطالب نویی هستند. امیدواریم بتوانیم در برنامه "سمت خدا" پاسخگوی نیاز مخاطب باشیم.