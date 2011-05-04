به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پدرو کوراسپه شامگاه سه شنبه در آخرین روز از همایش بین المللی خیزش ملت ها، بیداری اسلامی و افول امپریالیسم که در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، گفت: آن چیزی که در تحولات کشورهای شمال آفریقا مشاهده می شود نشان از تضعیف صد درصدی قدرت سیاسی آمریکا دارد.

مشاور سفیر ونزوئلا در ایران گفت: حرکتی که در تحولات کشورهای خاورمیانه دیده می شود آمریکا را نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی نیز ضعیف نشان می دهد و افول جایگاه آمریکا در بین کشورهای مسلمان کاملا مشخص است.

انقلاب ایران و ونزوئلا ضد امپریالیسم هستند

پدرو کوراسپه در ادامه با اشاره به اینکه رئیس جمهور ونزوئلا همواره به دنبال ایجاد صلح و دوستدار رابطه مسالمت آمیز است، گفت: انقلاب ایران و ونزوئلا هر دو به دنبال صلح و ضد امپریالیسم هستند.

وی با بیان اینکه ایران و ونزوئلا هر دو کشورهای مستقلی هستند، افزود: بر این اساس از سال 1992 هر روز رابطه این دو کشور بهتر شده است.

پدرو کوراسپه با اشاره به دیدگاه ضد امپریالیسمی حکومت ونزوئلا افزود: اعتقاد دولت ونزوئلا مبنی بر حکومت کشورها بدون دخالت امپریالیسم است و ایجاد صلح در جهان، مستقل شدن در دین، حکومت و فرهنگ از مهمترین شاخصه های حکومتی مردمی است.

مشاور سفیر ونزوئلا در ایران با تاکید بر اینکه پایان امپریالسم نزدیک است، ادامه داد: این تحولات در آمریکای شمالی نیز تاثیری مثبت خواهد داشت و به زودی انقلاب خود را آغاز می کنند.