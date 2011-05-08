اقدامات سفارت ایران در مسقط در خصوص وقایع بحرین/ استفاده از ظرفیت عمان

حسین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات بحرین در خصوص اقدامات صورت گرفته و مذاکرات با مقامات این کشور برای کمک به مردم بحرین عنوان کرد: ما در نمایندگی ایران در مسقط در بخش های سیاسی، فرهنگی و دیپلماسی عمومی اقداماتی را در این راستا داشته ایم که گزارش آن را ارائه کرده ایم.

وی افزود: برای تنویر افکار عمومی و روشنگری جامعه عمان دو کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار شده است که مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال تحولات منطقه کاملا تشریح کرده است.

نوش آبادی افزود: ما گفته ایم حمایت ایران از مردم بحرین در چارچوب حمایت دیگر کشورهای عربی و اسلامی مانند مصر، تونس، لیبی و یمن است و برای ما حمایت از قیام های منطقه تفاوتی ندارد و مواضعی که در شمال آفریقا داشته ایم در منطقه نیز دنبال می کنیم.

سفیر ایران در عمان تاکید کرد: ما معتقدیم باید به خواسته های مردم منطقه و مطالبات مسالمت آمیز آنها پاسخ داده شود و از رفتار خشن علیه آنها پرهیز کرد.

وی در رابطه با مواضع عمان در قبال این تحولات بیان داشت: عمان جزء همکاری خلیج فارس است و مواضع این کشور با هماهنگی سایر اعضا است.

نوش آبادی تاکید کرد: البته در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عمان معتدل تر است و در راستای حل مشکلات و کاهش فشارها گام بر می دارد و تلاش آنها این است که فضا را از فضای تنش نسبت به ایران خارج کنند. برای حل و فصل مشکلات و کاهش تنش ها تلاش می کنند.

سفیر ایران در عمان اظهار داشت: ما مواضع عمان را در خصوص تحولات منطقه معتدل تر از بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می دانیم و عمانی ها از افراط و تفریط پرهیز کرده اند اما به هر حال عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند با این وجود سعی کرده اند مواضع حل و تعدیل کننده و تنش زدا داشته باشند.

وی تاکید کرد: عمان همواره خواهان ثبات و امنیت منطقه بوده و به دور از تنش و درگیری حرکت کرده است.

سفیر ایران افزود: عمانی ها همواره تلاش کرده اند که فضای تیره و تار بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس سایه نیندازد.

نوش آبادی در خاتمه گفت: ما معتقدیم عمان مواضع معتدل و منطقی تری دارد که می توان از ظرفیت آن برای کاهش فشار بر مردم منطقه استفاده کرد.