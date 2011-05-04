سیدغلامرضا میرحسینی، تهیه‌کننده برنامه "سلامت باشید" در پاسخ به این سئوال که چرا برنامه‌های روتین موفق بعد از چند سال که روی آنتن هستند به روزمرگی می‌افتند؟ و در این باره باید چه تمهیداتی اندیشید به خبرنگار مهر گفت: این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است. در ابتدا باید نگاه به گروه برنامه‌ساز و شرایطی که با آن رو به رو هستند، کرد و از سوی دیگر امکانات را باید در نظر گرفت.

وی در ادامه افزود: وقتی برنامه‌ای به صورت روتین چند سال روی آنتن می‌رود، هزینه‌هایش نیز کاهش می‌یابد و با برآوردهای قبلی تمدید می‌شود و با این وضعیت تهیه‌کننده قادر نیست آیتم‌های جدید را اضافه کند، چرا که بودجه لازم را در این باره ندارد. مسلماً تهیه‌کننده هم به دنبال سلیقه و نظر مخاطب است، اما وقتی ساخت برنامه‌ای با برآورد قدیمی تصویب می‌شود انگیزه‌ای برای گروه برنامه‌ساز نمی‌ماند تا به دنبال نوآوری باشد.

تهیه‌کننده برنامه "سلامت باشید" خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر وقتی ایده‌های جدید به برنامه تزریق نشود برنامه به سمت خنثی‌سازی می‌رود. معتقدم عواملی که ساخت برنامه‌های روتین را بر عهده دارند، باید هر سال تغییر کنند تا طرح‌های جدید به برنامه‌ها تزریق شود و جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد.

میرحسینی یادآور شد: ما در برنامه "سلامت باشید" سعی می‌کنیم مرتب موضوع‌های روز را مطرح کنیم تا برنامه‌ هر روز حرف نویی برای مخاطبان داشته باشد. هر زمان هم احساس شود سعی می‌کنیم تغییراتی در ساختار برنامه ایجاد کنیم تا فضای برنامه برای مخاطبان خسته‌کننده نباشد.

وی درباره اینکه اما گاهی شاهد ورود تهیه‌کنندگانی به برنامه‌های روتین هستیم که دانش لازم را ندارند، توضیح داد: دلیل این مسئله این است که رقابت در این عرصه محدود شده و توجه به طرح‌های نو کم شده است. گاهی توانایی افراد و خلاقیت‌شان به خوبی شناسایی نمی‌شود. از سوی دیگر تهیه‌کنندگان رسمی سازمان مرتب دوره‌های آموزشی را می‌بینند، اما تهیه‌کنندگان جدید این دوره‌ها را نمی‌بینند که یا ظرفیت‌های لازم را برای ساخت برنامه‌های تخصصی را دارند یا نه؟

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: گاهی هم برنامه‌های روتین نظارت لازم نمی‌شوند و در نتیجه برنامه‌ها به روزمرگی دچار می‌شود. در مجموع باید در ساخت برنامه‌های روتین باید از تجربه، خلاقیت‌ و توان تهیه‌کننده در نظر گرفته شود.