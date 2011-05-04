نگاهی به تاریخ دهه های گذشته آمریکا نشان می دهد راس هرم سیاسی قدرت در این کشور همواره در این سالها به بهانه های مختلف در جهت تجمیع حمایتهای مردمی دست به اقدامات مختلفی حتی علیه مصالح آمریکا زده است. بر این اساس در آمریکا نمود شعار "هدف وسیله را توجیه می کند" به خوبی دیده می شود و سران کاخ سفید برترین حاکمان جهان از لحاظ به کار بستن این ایدئولوژی غربی محسوب می شوند.

در واقع همان گونه که هنوز و هرگز نتوانستیم درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره مدیریت و اجرای عملیات 11 سپتامبر توسط القاعده مطمئن شویم، هرگز نمی توان از صحت خبر مرگ اسامه بن لادن نیز اطمینان حاصل کرد .

جایی که با گذشت قریب به 10 سال از وقایع 11 سپتامبر 2001 همچنان ابهامات درباره علل وعوامل اصلی وقوع آن وجود دارد و این مسئله به سرّ مگوی مقامات آمریکایی تبدیل شده است.

بر این اساس زمانی "جرج بوش" برای تضمین حضور جمهوریخواهان در قدرت به واقعه ای نیاز داشت تا حمایتهای مردمی به بهترین نحو جلب شود. اتاق فکر کاخ سفید در سال 2001 نیز در تصمیمی جنون آمیز حمله ساختگی القاعده به برجهای دوقلوی نیویورک را ترتیب می دهد و حتی از کشته شدن بیش از 3 هزار آمریکایی نگرانی به خود راه نمی دهد.



با این اقدام جنون آمیز بود که جمهوریخواهان بقای خود در قدرت را تا سال 2008 تضمین کردند تا شعار هدف وسیله توجیه می کند بار دیگر کارکرد خود را در آمریکا نمایان کند.

این در حالی است که اسناد منابع معتبر و مستقل اطلاعاتی نشان می دهد وقایع 11 سپتامبر کاملا برنامه ریزی شده و از سوی قدرتی فراتر از نیروهای القاعده هدایت می شده است.



تیم جدید امنیتی اوباما

اما انتشار پر ابهام خبر مرگ بن لادن که هنوز توسط طالبان افغانستان تایید نشده باز همان بازی قدیمی سران آمریکایی را به ذهن متبادر می کند. در واقع در اینجا بازی سال 2011 همان بازی سال 2001 است که در آن تنها مهره ها تغییر کرده اند.



زمانی جرج بوش خواستار بقای حاکمیت خود در آمریکا بود و حالا اوباما رویای ریاست جمهوری 8 ساله بر آمریکا در سر می پرواند. زمانی لازم بود القاعده به عنوان خطری جدی و اسامه بن لادن به عنوان تروریست شماره یک جهان معرفی شود و حالا شرایط ایجاب کرده که بن لادن بمیرد تا اوباما بماند.



البته بررسی دقیق تاریخ سیاسی کاخ سفید نشان می دهد اتاق فکرهای حاکم بر این کشور تزلزل در سیستم سیاسی آمریکا را به نفع مصالح امپریالیستی و توسعه طلبانه واشنگتن ندانسته و ورای از سیطره جمهوریخواهان و یا دموکراتها گزینه ثبات حاکمیتی را ترجیج می دهند.



بر این اساس است که بوش پسر به همراه سیستم کاملا معیوبش 8 سال بر آمریکا حکمرانی می کند و مخالفتهای شدید مردمی با وی نیز اثری بر نظر تصمیم سازان آمریکایی که بر جریانات سیاسی این کشور کنترل دارند، نمی گذارد.



در واقع همانگونه که هنوز و هرگز نتوانستیم درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره مدیریت و اجرای عملیات 11 سپتامبر توسط القاعده مطمئن شویم، هرگز نمی توان از صحت خبر مرگ اسامه بن لادن نیز اطمینان حاصل کرد. آنچنان که بررسی گرافیکی عکسهای منتشر شده از جنازه ادعایی بن لادن توسط تلویزیون پاکستان نشان می دهد این تصاویر کاملا ساختگی بوده و هیچ اطمینانی نمی توان به مرگ وی داشت.



در اینجا این شائبه ایجاد می شود که شاید مقامات آمریکایی با توجه به سوختن مهره بن لادن در توافقی سری و محرمانه از وی خواسته اند که به مرگ رسانه ای درازای مرگ واقعی رضایت داده تا شاید اوبامای بخت برگشته تا سال 2016 درراس قدرت بماند.