تاخیر دو ساعته پرواز شالکه به دلیل مشکلات ویزا/ کریمی هم مشکل داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه آلمان، سه شنبه به دلیل مشکلات ویزای 5 بازیکن خود برای سفر به انگلیس و رویارویی با منچستریونایتد در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، نزدیک به دو ساعت در فرودگاه دوسلدورف معطل شد. دلیل این تاخیر صدور ویزای 5 بازیکن خارج از اتحادیه اروپای شالکه برای سفر به بریتانیا بود.

باشگاه شالکه می گوید اسناد و مدارک لازم را برای صدور ویزای علی کریمی (ایران)، ادو (برزیل)، جفرسون فارفان (پرو)، آتسوتو اوچیدا (ژاپن) و جونمین هائو (چین)، به موقع حاضر کرده اما مسئولان فرودگاه دوسلدورف اعلام کردند این مدارک باید تکمیل و برخی از آنها نیز جایگزین شود.

شالکه بالاخره به منچستر رسید و در دیدار امشب باید تقریبا دست به معجزه بزند تا شکست خانگی دو بر صفر دیدار رفت را جبران کند. منچستریونایتد تا به حال بعد از پیروزی دو بر صفر در دیدار رفت لیگ قهرمانان از این رقابتها حذف نشده است. آنها همچنین تا به حال در خانه مغلوب هیچ تیمی نشده اند.