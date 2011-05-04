به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر روز گذشته (سه‌شنبه 13 اردیبهشت) با حضور رئیس جمهور در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران گشایش یافت.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حاشیه‌هایی نیز همراه بود:

محمدرضا حیاتی گوینده سیما که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، یک ساعت قبل از آغاز مراسم در شبستان حضور داشت و او هم فرصتی پیدا کرد از غرفه‌های نمایشگاه دیدن کند که حضور او برای نگهبانان سالن‌ها جالب توجه بود.

این مراسم با تاخیری کم (5 دقیقه) و با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و سپس تلاوت قرآن در بالکن شبستان آغاز شد و این آغاز به موقع برای خبرنگاران تعجب‌برانگیز بود.

دری رئیس نمایشگاه که به عنوان اولین سخنران و با چهره‌ای متبسم پشت تریبون قرار گرفت، صحبت‌هایش را با تبریک حلول سال کتاب (!) آغاز کرد؛ او گفت: بدین وسیله تحویل سال کتاب یعنی آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را با شعار ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی در سال جهاد اقتصادی اعلام می‌کنم.

رئیس نمایشگاه البته در ادامه سخنان کوتاهش دچار یک اشتباه لُپی شد؛ او گفت: "در نمایشگاه امسال 400 کتاب از 4000 ناشر عرضه می‌شود" در حالی که تعداد این کتاب‌ها 400 هزار عنوان است!

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه به هنگام ورود احمدی‌نژاد به سالن یک نفر از میان جمع با سردادن شعارهایی با مضمون پیوند رئیس جمهور با رهبری، از احمدی‌نژاد استقبال کرد؛ شعارهایی مانند "صل علی محمد عزیز رهبر آمد"، "خامنه‌ای رهبر است وارث پیغمبر است" و ... این فرد همچنین یک جلد کلام‌الله مجید به رئیس جمهور تقدیم کرد.

وزیر ارشاد هم در مراسم دیروز نتایج یک نظرسنجی را از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب در سال 89 ارائه کرد که یکی از این نتایج خنده خود او را هم به دنبال داشت؛ حسینی با ذکر اینکه "66 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب پارسال مجرد بوده‌اند" گفت: دعا می‌کنم با پیگیری بحث‌هایی مانند مسکن و اشتغال جوانان توسط دولت، این بهانه‌ها از این افراد هم گرفته شود!

وزیر ارشاد ادامه داد: باید بعد از نمایشگاه امسال وقتی آمار گرفتیم، تعداد متاهل‌ها بیشتر شده باشد.