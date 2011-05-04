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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۸

"انسان شناسی اخلاق" منتشر شد

"انسان شناسی اخلاق" منتشر شد

کتاب "انسان شناسی اخلاق" اثر جیمز فابیون از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر و در آن آرای فوکو درباره اخلاق مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب آرای میشل فوکو درباره اخلاق را به منظور تدوین رویکرد نظری جدید مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده با بررسی تحلیلی و انتقادی که از آرای فوکو درباره اخلاق انجام می‌دهد، تحقیقی عملی در قلمرو اخلاق را پی می‌گیرد.

رویکرد نویسنده در این اثر به آرای فوکو، رویکرد و نگاهی انسان شناختی است. فابیون می‌گوید دیدگاه فوکو درباره اخلاق برای تبدیل شدن به یک چارچوب نظری منسجم انسان شناسی، مستلزم بازنگری اساسی و جدی است.

این کتاب مخاطبان و محققان حوزه انسان شناسی را فراتر از مطالعات موردی بوم شناختی می‌برد. همچنین این اثر برای کسانی که به دنبال آلترناتیو و جایگزین روشی برای فلسفه اخلاق هستند مفید است.

 جیمز فابیون استاد دانشگاه رایس در هوستون آمریکاست.

کد مطلب 1304495

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