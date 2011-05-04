به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا ملک ‌ثابت شامگاه سه ‌شنبه در جمع اصحاب رسانه و پژوهشگران اسناد تاریخی استان یزد در آستانه 17 اردیبهشت ماه، روز اسناد ملی اظهار داشت: یزد در زمینه بهره مندی از اسناد تاریخی حتی از شهرهای بزرگ و تاریخی نظیر شیراز، اصفهان و تبریز جلوتر است و این نشان اهتمام مردم و مسئولان این استان برای نگهداری و جمع آوری اسناد تاریخی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پژوهشگران و رسانه ها بازوان توانمند سازمان اسناد به شمار می روند، افزود: پژوهشگران استفاده ‌کنندگان از اسناد تاریخی هستند و رسانه‌ ها علاوه بر اینکه به نوعی عرضه‌ کنندگان اسناد هستند، می ‌توانند سازمان اسناد را برای گوشزد کردن ضرورت حفظ و اهمیت اسناد تاریخی به مردم، یاری کنند.

ملک‌ ثابت خاطرنشان کرد: مرکز اسناد استان یزد دست کمک به سوی رسانه ‌ها دراز می‌ کند تا مردم را متوجه اهمیت کتب خطی و اسناد تاریخی کنند.

وجود کتاب 800 ساله خطی در یزد

وی با بیان اینکه کتب خطی و نفیس بسیار زیادی در استان یزد وجود دارد که هنوز از بسیاری از آنها بی خبریم گفت: به تازگی نسخه خطی در یزد پیدا شده که این کتاب دارای 800 سال قدمت است و نظر اصالت، کتاب بی ‌نظیری است ضمن اینکه کتاب کاملا سالم است و هیچ آسیبی پس از 800 سال به آن وارد نشده است.

ملک ثابت خاطرنشان کرد: این کتاب شایسته ثبت جهانی تشخیص داده شده و به زودی با همکاری یونسکو در حافظه جهانی ثبت خواهد شد.

200 میلیون برگ سند در سازمان اسناد کشور نگهداری می شود

یکی از پژوهشگران برتر کشور در زمینه اسناد و کتب خطی نیز در این نشست اظهار داشت: هم اکنون 200 میلیون برگ سند در ساختمان اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود و شاید به همین میزان سند نیز در مراکز استانها وجود داشته باشد.

سعید رضایی شریف آباد افزود: این همه اسناد، بخش بزرگی از تاریخ کشور را رقم خواهد زد و لازم است پژوهشگران در پژوهش ها و تاریخ نگاری های خود از این آثار استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط بسیار بد نگهداری اسناد در بسیاری از ادارات، ارگانها و دانشگاه ها بیان داشت: در بسیاری از ادارات مسئولان مترصد فرصت برای از بین بردن اسناد و خلاصی از آنها هستند در حالی که این اسناد تاریخ یک کشور را رقم می زنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از بایگانی ‌ها نیز به هیچ وجه شرایط لازم برای نگهداری از اسناد را ندارند اما متاسفانه از این نوع بایگانی‌ ها در کشور به وفور یافت می‌ شود.

پژوهش های اسنادی در کشور انگشت شمارند

رضایی شریف‌ آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پژوهش ‌های اسنادی ما بسیار کم است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان ما برای پایان‌ نامه‌ هایی که به عنوان مثال از تاریخ معاصر می ‌نویسند، حتی به خود زحمت نمی ‌دهند سندی را پیدا کرده و به آن استناد کنند بلکه بیشتر به دنبال کتاب و روایات تکراری هستند.

رضایی‌ شریف ‌آباد همچنین با اشاره به اینکه در استان یزد اسناد تاریخی در خانه لاری‌ ها نگهداری می ‌شود، گفت: این خانه قدیمی، زیبا و دارای معماری منحصر به فردی است اما برای نگهداری از اسناد تاریخی مناسب نیست و امیدواریم هرچه سریعتر اسناد، به مکان در نظر گرفته شده منتقل شوند.

تکنولوژی آفت اسناد تاریخی شده است

مدیرکل اداره ارشاد استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت کتب خطی و اسناد تاریخی بیان داشت: متاسفانه موریانه‌ هایی که امروز به جان کتب خطی و تاریخ کشورمان افتاده ‌اند، بسیار بزرگ‌تر از آنند که با آفت‌کش‌ها از بین بروند.

محمود عالیشوندی خاطرنشان کرد: برای هر چیزی آفتی است و آفت اسناد تاریخی تکنولوژی امروز است زیرا دیجیتال شدن اسناد، ضرب سکه با دستگاه‌های مدرن و .... سبب می‌شود تا چند سال آینده تاریخی از اسناد برجای نماند.

وی همچنین بر نیاز به پلیس حفاظت از اسناد تاکید کرد و گفت: زمانی یوز ایرانی با ساخت یک فیلم مستند احیا، حفظ و نگهداری شد اما در مورد اسناد این کار هنوز انجام نشده است.

در این مراسم از فعالان و پژوهشگران عرصه اسناد ملی و نسخ خطی استان یزد تقدیر شد.