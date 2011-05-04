به گزارش خبرنگار مهر، موسسه جهان کتاب با 45 عنوان در نمایشگاه کتاب تهران حاضر شده‌ است که بیشتر این عناوین چاپ اولی هستند. تعدادی از این کتاب‌ها هم زمستان سال گذشته چاپ شده‌ بودند که با توجه به عدم آغاز پخششان در سال 89، به عنوان چاپ اولی توسط جهان کتاب در نمایشگاه عرضه می‌شوند.

آخرین کتابی که از مجموعه کتاب‌های پلیسی و معمایی "نقاب" منتشر شده است "جاسوسی که از سردسیر آمد" نوشته جان لوکاره با ترجمه فرزاد فربد است. "این ریمولدی ابله" نوشته چارلز اگزبرایا با ترجمه عباس آگاهی، دومین رمان پلیسی است که توسط جهان کتاب در نمایشگاه عرضه می‌شود، اما عرضه این کتاب، در روزهای میانی برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود.

"نشر و انقلابی در راه" نوشته عبدالحسین آذرنگ از دیگر کتاب‌هایی است که این موسسه در نمایشگاه ارائه می‌کند. به علاوه، جهان کتاب دیگر کتاب‌های مجموعه‌های "قند پارسی" و "‌هزارتوی نوشتن" را در نمایشگاه عرضه می‌کند. "‌سرزمین عیاران" آخرین کتابی است که از مجموعه قند پارسی منتشر شده و چاپ چهارم کتاب "رویای نوشتن" از مجموعه هزارتوی نوشتن هم به نمایشگاه می‌رسد.

کتاب "کلیله و دمنه" هم که زیرمجموعه کتاب‌های قند پارسی است، در حال حاضر زیر چاپ است و به نمایشگاه نمی‌رسد. طبق گفته مسئولان جهان کتاب، این ناشر با همه عناوین خود در نمایشگاه شرکت نکرده‌است و مجموعه کتاب‌های فلسفه، جامعه‌شناسی و کودک در غرفه جهان کتاب در نمایشگاه ارائه نمی‌شود. علت این امر فعالیت متمرکز و جلوگیری از پراکنده‌کاری عنوان شد، اما جهان کتاب، عناوین علمی خود را هم به نمایشگاه آورده است. به عنوان مثال "سفر در زمان" نوشته محمدرضا غفاری کتابی است که در ژانر کتاب‌های علمی جا دارد و در نمایشگاه عرضه می‌شود.