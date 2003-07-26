كتابهاي درسي دانش آموزان تا 15 شهريورماه توزيع مي شود

رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در مصاحبه مطبوعاتي و راديو- تلويزيوني خود با خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت : تنوع بخشيدن به منابع درسي، استفاده از فناوري ها و استفاده از روش هاي علمي- پژوهشي از سياست هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي براي اصلاح برنامه هاي درسي در وزارت آموزش و پرورش است .

جعفر علاقه مندان افزود : كتاب درسي بخوانيم و بنويسيم در پايه اول و دوم ابتدايي با رويكرد چهار مهارت خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت كردن امسال در تمام مدارس تدريس مي شود.

وي با اشاره به تهيه طرح يكساني واژگان براي دانش آموزان اول ابتدايي در طول سه سال گذشته، اظهار اميدواري كرد كه به عنوان طرحي نوين در آموزش و پرورش تا پايان سال آينده مورد توجه قرار گيرد.

مشاور وزير آموزش و پرورش از نحوه آموزش زبان انگليسي در مدارس اظهار نارضايتي كرد و گفت: به منظور رفع اين معضل، برنامه جامع بهبود زبان انگليسي بنا به دستور وزير آموزش و پرورش درباره انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي روز تهيه شد كه به صورت آزمايشي اين برنامه را به تدريج آغاز مي كنيم.

علاقه مندان با اشاره به موفقيت كتاب هديه هاي آسماني در پايه اول و دوم براي توسعه فهم زيبايي شناسي در كودكان، افزود: در سال آينده كتاب قرآن پايه پنجم ابتدايي تدريس عمومي مي شود و وبرنامه جديد قرآن سال سوم راهنمايي در سراسر كشور اجرا مي شود.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در بخش ديگري از سخنان خود به توسعه طرح IT ( فناوري اطلاع رساني ) در برنامه هاي درسي اشاره كرد وگفت: براساس برنامه جامع پزوهش هاي تطبيقي، سند اوليه اين برنامه تهيه شده كه در شوراي IT در دست بررسي است و تا يك ماه آينده انتشارعمومي پيدا مي كند.

وي ازتهيه طرح توسعه زيرساختIT درمدارس با همكاري وزارت پست، تلگراف و تلفن خبر داد واظهار اميدواري كرد با توجه به اين طرح، شبكه ملي مدارس كشور شكل گيرد.

علاقه مندان با اشاره به تهيه برنامه آموزشي الكترونيك و توليد محتوا با توجه به استانداردهاي آموزشي MLS و CMS و مطالعه تطبيقي شبكه هاي آموزش الكترونيكي، عنوان كرد: 70 هزار معلم در سال گذشته ازاستانداردهاي آموزش دردنبا بهره مند و 6500 دبيرستان به 40 هزار رايانه مجهز شدند.

وي از واگذاري 30 هزار رايانه با پيش پرداخت نازل به معلمان در سال جاري خبر داد وافزود: بر اساس توافق با صندوق ذخيره فرهنگيان اين رايانه ها به صورت قسطي به معلمان داده مي شود.

علاقه مندان، سياست سازمان پژؤوهش و برنامه ريزي آموزشي را برخورداري كليه توليدات سازمان از نسخه الكترونيكي ذكر كرد و افزود: در سال تحصيلي 83-1382 ، 800 معلم براي توليد محتوا در محيط وب تعليم مي بينند و پس از ارزيابي توليدات آنها جايزه نسبتا قابل توجهي به معلمان پرداخت مي شود.

وي اصلاح خط كتب درسي را از نظر واژگان و نوع نوشتار تابع چارچوب هاي فرهنگستان زبا ن و ادب فارسي عنوان كرد و افزود: از دو سال پيش براي تهيه برنامه درسي ملي اقدام شده است كه اميدواريم تا سال آينده به بهره برداري برسد.

علاقه مندان از آموزش زبان انگليسي در مقطع اول راهنمايي خبر داد و گفت: اين پيشنهاد با موافقت شوراي عالي آموزش و پرورش روبرو شد كه البته اين طرح نيازمند بررسي بيشتراست.