به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در عملیات نیروهای آمریکایی می تواند تاثیرات چشمگیری را بر روابط آمریکا با افغانستان و پاکستان بگذارد.

تحلیلگران بر این باورند که عملیات کشته شدن بن لادن توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان می تواند در روابط واشنگتن-اسلام آباد بیش از پیش خدشه وارد کند.

به نوشته آنتی وار، عملیات موفقیت آمیز آمریکا در پاکستان به پیشنهاد "باراک اوباما" فرصتی را برای عملیات های بیشتر مبارزه با تروریسم در افغانستان ایجاد می کند و در پی خبر کشته شدن بن لادن احتمال می رود که 100 هزار نظامی که هم اکنون در این کشور حضور دارند، بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رود از افغانستان خارج شوند.

بسیاری از موسسات تحقیقاتی و تحلیلگران گزارشهایی را در این باره منتشر کردند، در همین حال "مارک لینچ" کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن در مقاله ای در سایت شورای روابط خارجی نوشت: بن لادن تنها شخصیت برجسته القاعده بود که مورد توجه بسیاری از مخاطبان کشورهای عربی بود و مرگ وی از توجه رسانه های عربی به قیام های مردمی در منطقه کاست و از تلاش اعضای القاعده برای انجام اقدامات تروریستی علیه آمریکا و غرب می کاهد.

باراک اوباما درحالی از کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده گروه القاعده در پایتخت پاکستان خبر می دهد که رئیس جمهور پاکستان حضور نیروهای امنیتی کشورش در قتل رهبر القاعده را رد می کند.

گفته می شود نیروهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) انجام عملیات 12 اردیبهشت ماه را بر عهده داشته اند.