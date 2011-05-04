به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در این حادثه که نیمه شب گذشته رخ داد اعضای یک خانواده سه نفره، برای استراحت در پارک اقدام به بر پا کردن چادر و استفاده از کپسول گاز پیک نیک برای گرم شدن کرده بودند که بدلیل استنشاق گاز منواکسید کربن دچار خفگی شدند و جان باختند.



علیرضا فشنگچی نگهبان پارک دهخدای قزوین در این باره گفت: حدود ساعت دوازده نیمه شب این خانواده که شامل یک مرد با حدود 35 سال سن، یک زن 18 ساله به همراه یک دختر بچه پنج تا شش ساله بودند برای استراحت در پارک چادر زدند.

وی افزود: امروز که دوباره برا کار به پارک بازگشتم دیدم چادر آنها برپاست اما پس از گذشت یک ساعت که هیچ رفت و آمدی در آن مشاهده نکردم مشکوک شدم و با پلیس تماس گرفتم.

کارشناس پزشکی قانونی هم با بیان اینکه اعلام نتیجه قطعی فوت نیاز به زمان دارد اظهار داشت: شواهد و قرائن موجود در صحنه حاکی است فوت این افراد بدلیل استفاده از کپسول گاز پیک نیک برای گرم کردن در محیط بسته و استنشاق گاز منو اکسید کربن بوده است.

بر اساس شماره پلاک خودروی این خانواده احتمال داده می شود که آنان ساکن و یا از اهالی تهران باشند.





