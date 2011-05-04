به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرهاد صفاپور شامگاه سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: محصولات ارگانیک به عنوان با کیفیت ترین محصولات کشاورزی در دنیا شناخته شده اند و کیفیت آنها به مراتب بالاتر از محصولات است.

وی افزود: در حال حاضر 2.5 هکتار گلخانه ارگانیک در استان اصفهان وجود دارد که بیشتر این تولیدات در اختیار شهروندان تهرانی قرار می گیرد.

معاونت آموزش فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اضافه کرد: هم اکنون 10 بازار زنجیره‌ای برای ارائه محصولات سالم به عموم مردم در شهر تهران فعالیت دارند و مردم می توانند با مراجعه به این بازارها محصول سالم را خریداری ‌کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر فروشگاه هایی که در اصفهان محصولات ارگانیک به مردم عرضه کنند، وجود ندارد.

صفارپور با اشاره به اینکه ایران از نظر تولید محصولات ارگانیک رتبه خوبی را در دنیا ندارد، تصریح کرد: ایران در میان 153 کشور جهان که به این فناوری دست پیدا کرده اند، در جایگاه 131 قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان به دلیل قیمت گذاری یکسان برای محصولات ارگانیک و ناسالم و ضرر تولید کننده به تولید محصولات ارگانیک کمتر تمایل نشان می دهند.

معاونت آموزش فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان اصفهان از وجود کارشناسان و متخصصان توانمندی برای تولید محصول سالم کشاورزی برخوردار است، تاکید کرد: از علم و تجربه این افراد برای تولیدات محصولات سالم استفاده نمی‌شود.

وی گفت: کشاورزان به دلیل نداشتن سواد تولید و استفاده بهینه از سموم، نمی‌توانند در این راه تولیدات ارگانیک موفق باشند.

صفاپور بیان داشت: برای رغبت کشاورزان به تولید محصولات سالم باید قیمت آنها متفاوت با سایر تولیدات کشاورزی باشد و در استان اصفهان نیز باید مثل تهران بازارهای زنجیره‌ای برای ارائه محصول ارگانیک به شهروندان ایجاد شود.

سموم خیارهای درختی 21 روز ماندگاری دارد

وی در ادامه با اشاره به اینکه سموم خیار درختی های موجود در بازار حتی با شستن و پوستن کندن میوه نیز از بین نمی‌رود، اظهار داشت: سمومی که در حال حاضر برای خیارهای درختی استفاده می شود، به مدت 21 روز ماندگاری دارد.

معاونت آموزش فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر خیار درختی و گوجه ‌فرنگی گلخانه‌ای 20 تا 30 برابر استاندارد دارای سموم است به طوری که مصرف این محصول میزان سرطان را در کشور دو برابر می کند.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر محصولاتی همچون انار و زعفران 100 درصد سالم تولید می‌شود و کیفیت سلامت آجیل ها نیز مطلوب است.