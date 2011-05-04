به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب صبح چهارشنبه در کارگروه تجارت غلات در استان، بر تقویت زیرساختهای استان همانند توسعه خطوط ریلی ، بنادر و کشتیرانی و حمل و نقل جاده ای به عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه تجارت غلات تاکید کرد.

وی از برگزاری همایش تجارت غلات در شهریور ماه در استان خبر داد و گفت: با برگزاری این همایش از دیدگاه ها و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان تجارت غلات در کشور ، بهره مند خواهیم شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: استان گلستان، مسیری است که کالاها با هزینه و زمان مناسب تری به کشورهای مقصد از جمله آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس می رسد.

رضا غلامی افزود: ارائه تسهیلات لازم ، زمینه تشویق و ترغیب تجار بخش خصوصی و فعالان این بخش در عرصه های بین المللی را برای همکاری با استان گلستان در تجارت غلات در منطقه فراهم می کند.



غلامی ادامه داد : بخش خصوصی نیز نقش اصلی را در این اقدام می تواند داشته باشد و باید بیش از گذشته فعال شوند تا از این رهگذر، منافع اقتصادی و ملی کشور تامین شود.

وی گفت : اجرای هرعملیات و پروژه‌ای نیاز به امکانات و لوازم خاص خود دارد و استان گلستان برای محورشدن در ترانزیت غلات ، ظرفیت‌های متعددی دارد که توسعه خطوط ریلی و صرفه های ناشی از استفاده از این نوع حمل ونقل و بسترهای لازم در بنادر و کشتیرانی از آن جمله است.

غلامی خاطرنشان کرد: تجربه موفق در زمینه بورس کالایی غلات با مشارکت سایر کشورها، ظرفیتهای خالی در حمل و نقل جاده‌ای استان و برنامه ریزی صحیح برای بهره برداری از آنها از جمله محورهایی است که می تواند گلستان را در ترانزیت غلات موفق سازد.

وی افزود: برگزاری اجلاس بررسی فرصتهای همکاری تجارت غلات در منطقه ، زمینه مناسبی برای معرفی مزیتها و جاذبه های تجاری ایران و نمایان ساختن مسیر توسعه و دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران در سال 1404 بوده است.

در این نشست هر یک از اعضای کارگروه به بیان توانمندی ها و نقاط ضعف توسعه تجارت غلات بویژه گندم در استان گلستان پرداختند و در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد.