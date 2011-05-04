به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان اظهارداشت: مدیران دفاتر تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به عنوان یک جمع منسجم، فعال، توانمند و کوشا در کشور شناخته شدند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته توانستیم چشم اندازی را که ترسیم کرده بودیم، جامه عمل بپوشانیم و گام های خوبی در زمینه تقویت فرهنگ دینی در جامعه برداریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی استان 12 اداره و نمایندگی فرهنگی تبلیغی و سه باب دبیرستان علوم و معارف اسلامی را در سطح استان اداره می کند، تصریح کرد: علی رغم بالا بودن هزینه های جاری در این مجموعه، تلاش کردیم تا بیش از نیمی از اعتبارات را در حوزه نرم افزاری فرهنگ هزینه کنیم.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به اینکه تحکیم بنیان خانواده یکی از اولویت های این اداره کل در سال جاری است، خاطرنشان کرد: ساماندهی کامل مداحان استان، مبلغات سنتی، تلاش بیشتر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و توسعه فعالیت های قرآنی از جمله برنامه های اصلی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سال جهاد اقتصادی است.

حوزه های علمیه تلاش خود را برای دعوت روحانیون به روستاها به کار گیرد

وی استقرار روحانی در روستاهای استان را از بزرگترین و پربرکت ترین فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر جدی ترین مشکلی که در زمینه استقرار روحانیان وجود دارد، کمبود روحانی در مقابل تقاضای زیاد مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اعزام روحانیان به روستاها را مهمترین خواسته و تقاضای مردم از سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: حوزه های علمیه باید تمام تلاش خود را در راستای دعوت از روحانیان برای استقرار بلند مدت در روستاها به کار گیرند.

حجت الاسلام لطفیان بیان کرد: محدودیتی برای استقرار روحانی در روستاها وجود ندارد، اما استقبال روحانیان در این زمینه بسیار کمرنگ است.

وی برون سپاری فعالیت های فرهنگی را از دیگر برنامه های اصلی این نهاد در سال جاری دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به منظور پرورش طرح های فرهنگی که از سوی اقشار تاثیر گذار ارائه شود، اعتبار ویژه در نظر خواهد گرفت.