دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی در واشنگتن خبر از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده داد. اعلام این خبر در ابتدا موجی از واکنش های عمدتاً مثبت را در پی داشت، اما بلافاصله پس از اعلام اینکه بن لادن در خانه ای ویلایی در شمال اسلام آباد کشته شده، تردیدها را نسبت به هیئت حاکمه پاکستان و اینکه آیا آنها درمبارزه با تروریسم صادق هستند و می توانند برای ایالات متحده شریکی مطمئنی تلقی شوند بر انگیخت.

این مسئله زمانی شدت گرفت که اعلام شد خانه بن لادن در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی بوده است. تحلیلگران عقیده دارند با توجه به اینکه کشورها عمدتاً مناطق مسکونی اطراف اماکن نظامی را کنترل می کنند، لذا اقامت بن لادن نمی توانست بدون اطلاع منابع اطلاعاتی پاکستان بوده باشد.

این برآوردها سبب شده تا روابط واشنگتن و اسلام آباد رو به تیرگی بگذارد و برخی مقام های آمریکایی از آن روز تاکنون هشدارهایی را به مقام های پاکستانی داده اند.

برخی از مقام های کنگره معتقدند که کشته شدن بن لادن در مامن خود پاکستان نشان از آن دارد که اسلام آباد دیگر نمی تواند شریکی مطمئن برای واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم باشد.

گرچه پاکستانی ها اعلام کرده اند از مکان بن لادن اطلاعی نداشته و حتی آمریکایی ها هم آنها را از این عملیات مطلع نکرده اند، و اگر فرض کنیم که مقام های غربی با پنهان سازی همکاری اسلام آباد درصدد ایمن سازی آن در برابر اقدامات تلاقی جویانه بعدی هستند، با این وجود دستکم این رویدادها موجب تضعیف موقعیت اطلاعاتی آمریکا در افغانستان شده است.

پیشتر مقام های افغان از جمله رئیس جمهوری این کشور بارها اعلام کرده بودند بن لادن در افغانستان نیست و تلاش آمریکا برای یافتن او در این کشور بی معناست و این کشور در واقع مسئول کشته شدن غیر نظامیانی است که در راه یافتن بن لادن از سوی نظامیان آمریکایی کشته می شوند.

حال با این اوصاف به نظر می رسد که آن نوع بی اعتمادی که بین منابع اطلاعاتی آمریکا و پاکستان تاکنون وجود داشته نه تنها ادامه پیدا کند، بلکه دیوارهای بی اعتمادی بین دو طرف بلندتر هم بشود. برخی از آگاهان عقیده دارند که آمریکایی ها من بعد تلاش خواهند کرد حتی المقدور در عملیات های امنیتی بدون اطلاع شرکای پاکستانی خود عمل کنند که این مسئله به نوبه خود مشکلاتی را برای اسلام آباد و هیئت حاکمه این کشور فراهم خواهد آورد.

همچنین کشته شدن بن لادن آن هم در خارج از افغانستان علاوه بر تقویت موضع حامد کرزای می تواند برای این کشور در توافقات کلان آتی با آمریکا یک امتیاز مثبت تلقی شود.

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حسین امیری