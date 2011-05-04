به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول واحد مالتی مدیا مرکز نور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: لوح فشرده حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره)، حضرت آیت الله العظمی خویی و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی سه عنوان مالتی مدیایی مرکز نور، عرضه شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می‌باشند.

وحید بختیاری ادامه داد: فقه، قرآن، تفسیر، کارگاه‌های علمی – کاربردی تفسیر قرآن کریم، سخنرانی‌های قرآنی، دروس خارج فقه، درس اصول و فقه، قرآن و علوم طبیعی از موضوعات این تولیدات جدید می‌باشند.



وی بیان داشت: لوح فشرده آیت الله العظمی بهجت (ره) در قالب ۵ (dvd)، لوح فشرده آیت الله العظمی خویی در قالب ۳ (dvd) و لوح فشرده مجموعه آثار دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی در قالب ۴ (dvd) و دو (cd) تولید و در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.



واحد مالتی مدیا (صوت و تصویر) معاونت بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از اواخر سال ۱۳۸۹ با هدف تولید نرم افزارهای صوتی و تصویری در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی راه اندازی شده است.



همزمان با آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مرکز نور با یکصد و ۵۰ نرم افزار در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی برای هجدهمین بار حضور خواهد یافت.



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی در جهان اسلام در نمایشگاه بیست و چهارم، آخرین تولیدات و دست آوردهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی خود را در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی در قالب نرم افزارهای کتابخانه‌ای، دانشنامه‌ای، آموزشی، چند رسانه‌ای و مالتی مدیا (صوتی و تصویری) به سمع و نظر فرهیختگان برساند.



بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۴ تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.