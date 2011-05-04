به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، سناتور "مارک کریک" از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا با تهیه این پیش نویس، ایران را متهم به نقض حقوق بشر و دموکراسی کرده است.

این پیش نویس قرار است امروز چهارشنبه در کنگره آمریکا مطرح شود و سناتور "رابرت دالد" از حزب جمهوریخواه به همراه دو سناتور دموکرات به نام های "کریستین گیلبراند" و "تد دوچ" از آن حمایت می کنند.

این پیش نویس که بر اساس "قانون ارتقاء حقوق بشر و دموکراسی 2011" تهیه شده در صورت تصویب شدن دولت آمریکا را وادار می سازد تا تحریم جدیدی را علیه ایران و شرکت های فعال در امر ساخت تجهیزاتی که توسط آنها با آشوبهای خیابانی برخورد می شود، اعمال کند.

در همین رابطه سناتور کریک بعدازظهر امروز کنفرانسی خبری در رابطه با پیش نویس مطرح شده خواهد داشت.

به نظر می آید این تلاش آمریکا اقدامی انحرافی است که می خواهد با توجه به انقلاب های اسلامی در منطقه وضعیت ایران را نیز مانند کشورهای عربی نشان دهد.