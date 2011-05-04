به گزارش خبرنگار مهر، "م ر" استاد اخراجی دانشگاه تربیت مدرس در اقدامی موهن در بخش نویسندگان مقاله علاوه بر نام خود اقدام به ذکر عنوان مقدس "امام عصر (عج)" کرده است.

عنوان مقاله این عضو هیئت علمی اخراجی درباره ریز ساختارهای پلیمری با عنوان Microstructure of Poly(vinyl acetate)-block-Poly(methyl acrylate-co-methymethacrylate) Block Terpolymers. 2D NMR and Thermal Studyl بوده است.

دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه خود در اعلام وضعیت این مدرس اهانت کننده متذکر شده است: "این فرد به دلیل عدم احراز صلاحیتهای علمی و عمومی در اول آذر ماه سال 1389 از دانشگاه تربیت مدرس اخراج و قرارداد پیمانی وی تمدید نشد و از آن تاریخ هیچگونه ارتباط سازمانی و استخدامی با دانشگاه ندارد."

این در حالی است که زمان دریافت مقاله در 12 ژوئن سال 2010 مقارن با 22 خرداد سال 89 بوده است. زمان بررسی مقاله 15 سپتامبر 2010 مقارن با 24 شهریور سال 89 و زمان پذیرش مقاله نیز 18 سپتامبر مقارن با 27 شهریور 89 بود. در آن زمان وی هنوز در عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس قرار داشته است.

البته دانشگاه در بیانیه خود خاطرنشان کرده است که پس از چاپ و نمایه شدن مقاله از محتوای موهن آن آگاه شده است (البته این زمان پس از اخراج شدن فرد می باشد) از طرفی امکان برخورد با وی در هنگام ارسال و پذیرش مقاله بدلیل عدم اطلاع مراجع ذی صلاح در دانشگاه وجود نداشته است!