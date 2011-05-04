به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در همایش گرامیداشت معلمان نمونه استان با تبریک و تجلیل از معلمان نمونه استان گفت: شناخت علم و آگاهی حد و نهایت ندارد و از ریزترین مسائل تا بزرگترین آفرینش جهان دایره علم بشری می تواند باشد.

وی افزود: ارزشمندترین معلم نمونه کسی است که ضمن تعلیم علم درسی بتواند علم خداشناسی راهم به شاگردانش منتقل کند و این معرفت را نسبت به خدارا به دانش آموزان بشناسد.

امام جمعه گرگان با تاکید بر اینکه معلمی که در دروس مختلف تدریس می کند باید هردو تعلیم رادر کنار هم داشته باشد، بیان کرد: معلم باید هم علم خداشناسی و هم آن علمی را که نسبت به درس اختصاصی خود دارد به دانش آموزان آموزش دهد تا به عنوان معلم نمونه انتخاب شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری گفت: شهید مطهری معلمی بود که در تمام نوشته های خود از داستان راستان تا اصول فلسفه یعنی از دست ندادن راه بندگی مردم نسبت به خدا بیان کرده است.

آیت الله نورمفیدی افزود: محور همه علمها، علم به خداو علم خداشناسی است و معلم باید آن را در سرلوحه کار خود قرار دهد.