دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مراحل بازبینی ها و کنترل نهایی مدارک داوطلبان در حال انجام است اما برای پیشگیری از هر گونه مشکلی فرآیند کنترل با دقت پیش می رود.

وی افزود: بیش از 2 هزار نفر ظرفیت برای پذیرش دستیاری تخصیص داده شده که این تعداد برای 26 رشته و 34 دانشگاه علوم پزشکی که دارای مجوز تربیت دستیاری هستند، پذیرش می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت پذیرش دستیار در مناطق محروم و ظرفیت عادی، 2 هزار و 407 نفر است.

ضیایی اظهار داشت: هیچ تخلفی مبنی بر داشتن تلفن همراه در آزمون و یا تخلف های دیگر در آزمون دستیاری 89 گزارش نشده است و آزمون و مراحل بعدی آن با امنیت برگزار شد.

به گزارش مهر، سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز 28 بهمن ماه 89 همزمان در 18 شهر کشور با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب برگزار شد.