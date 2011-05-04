  1. استانها
  2. یزد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

اولین خانه فرهنگ دیجیتال طبس افتتاح شد

اولین خانه فرهنگ دیجیتال طبس افتتاح شد

یزد - خبرگزاری مهر: اولین خانه فرهنگ دیجیتال طبس طی مراسمی در محل کانون فرهنگی و هنری مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) این شهر راه اندازی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خانه های فرهنگ دیجیتال در استان یزد اظهار داشت: مجتمع ها و خانه های فرهنگی دیجیتال، خدمات دیجیتالی را به علاقمندان ارائه خواهند داد.

محمود عالیشوندی بیان داشت: این مراکز دارای فضای فرهنگی مناسبی هستند و خدمات اینترنت و تولیدات نرم افزارهای رایانه ای را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: مجتمع های فرهنگی دیجیتال در شهرستان های میبد، بافق و اردکان و خانه فرهنگی دیجیتال در سایر شهرستان های استان یزد راه اندازی شده است.

عالیشوندی، یکی از اهداف راه اندازی این مراکز را مبارزه با جنگ نرم دشمنان و ایجاد فضای پاک اینترنتی برای خانواده ها به خصوص جوانان اعلام کرد.
 
وی یادآور شد: در دنیای امروز استفاده از تکنولوژی اجتناب ناپذیر است و اینترنت و رایانه به عنوان رکن اصلی زندگی امروزی در دسترس همگان قرار دارد بر این اساس باید برای استفاده از آنها فرهنگ سازی صورت گیرد.
 
عالیشوندی عنوان کرد: در خانه های فرهنگ دیجیتال تلاش شده تا روش های استفاده صحیح از اینترنت و نرم افزارها فرهنگ سازی شود تا اینترنتی پاک در میان نسل جوان و نوجوان داشته باشیم.
کد مطلب 1304556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها