اولین خانه فرهنگ دیجیتال طبس افتتاح شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خانه های فرهنگ دیجیتال در استان یزد اظهار داشت: مجتمع ها و خانه های فرهنگی دیجیتال، خدمات دیجیتالی را به علاقمندان ارائه خواهند داد.

محمود عالیشوندی بیان داشت: این مراکز دارای فضای فرهنگی مناسبی هستند و خدمات اینترنت و تولیدات نرم افزارهای رایانه ای را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: مجتمع های فرهنگی دیجیتال در شهرستان های میبد، بافق و اردکان و خانه فرهنگی دیجیتال در سایر شهرستان های استان یزد راه اندازی شده است.

عالیشوندی، یکی از اهداف راه اندازی این مراکز را مبارزه با جنگ نرم دشمنان و ایجاد فضای پاک اینترنتی برای خانواده ها به خصوص جوانان اعلام کرد.

وی یادآور شد: در دنیای امروز استفاده از تکنولوژی اجتناب ناپذیر است و اینترنت و رایانه به عنوان رکن اصلی زندگی امروزی در دسترس همگان قرار دارد بر این اساس باید برای استفاده از آنها فرهنگ سازی صورت گیرد.

عالیشوندی عنوان کرد: در خانه های فرهنگ دیجیتال تلاش شده تا روش های استفاده صحیح از اینترنت و نرم افزارها فرهنگ سازی شود تا اینترنتی پاک در میان نسل جوان و نوجوان داشته باشیم.