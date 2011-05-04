به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالامیر بنی‌سعید شامگاه سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه هزینه‌های تمام شده ما در بخش کشاورزی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد است، تصریح کرد: تاکنون زیرساختارها و ساختارهایی برای کاهش هزینه تمام شده در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی و تدوین نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید علت این عدم برنامه ریزی برای کاهش قیمت تولیدات کشاورزی مشخص شود، افزود: به نظر نمی رسد برای اصلاح زیر ساخت ها در این بخش وقت و انرژی مطلوبی به کار رفته باشد، البته در دولت های مختلف صحبت هایی در این خصوص رد و بدل شده اما هنوز برنامه و اقدام اساسی صورت نگرفته است.

بدون اصلاح زیر ساخت ها و قوانین کشاورزان راه به جایی نمی رسد

مدیر واحد صدور پروانه‌های نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: تا زمانی که زیرساختارها در بخش کشاورزی تکمیل نشود کشاورزان و بازار ما در مبحث تولیدات با مشکلات مواجه است.

وی اضافه کرد: برای فراهم کردن زیر ساخت ها قوانین مالکیتی و ارائه بسته‌های حمایتی بسیار با اهمیت است.

بنی‌سعید بیان داشت: باید تسهیلاتی که در قالب بسته های حمایتی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی ارائه می شود، شرایط اسانی برای استفاده کنندگان آن داشته باشد.

خشکسالی و هدفمند کردن یارانه‌ها دو دغدغه عمده کشاورزان

وی خشکسالی و هدفمند کردن یارانه‌ها را دو دغدغه عمده در بخش کشاورزی برشمرد و گفت: هیچ کس در آثار مثبت و مفید قانون هدفمندی یارانه ها شک ندارد اما نبود زیر ساخت های مناسب پیش از هدفمندی یارنه ها تولیدکنندگان را پس از اجرای این قانون با مشکل روبه‌رو کرده است.

مدیر واحد صدور پروانه‌های نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که شرایط خوبی در بخش کشاورزی وجود ندارد چگونه می توان از کشاورز انتظار داشت که از دو هکتار زمین محصولات سالم برای معیشت خود و آحاد جامعه تولید کند و این مسایل سرمایه‌گذاری را متزلزل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه باید قوانین و قانون‌های مانده و معطل شده دوباره بازخوانی و اجرایی شود، یادآور شد: در حال حاضر از زمان تصویب آیین‌نامه بهره‌وری در کشاورزی شش ماه و از طرح جامع دامپروری نیز 18 ماه گذشته اما تاکنون این طرح‌ها اجرایی نشده اند.

بنی سعید خاطر نشان کرد: ما با استفاده از توان و تجربه نیروهای متخصص و کارآمد می‌توانیم به توسعه و پیشرفت دست پیدا کنیم ولی لازمه این امر برنامه ریزی برای اصلاح زیر ساخت ها است.

وی تاکید کرد: باید برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت را در مسیر توسعه کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در کشور عملی کنیم.

مدیر واحد صدور پروانه‌های نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان در بخش کشاورزی می‌تواند به جایگاه‌های بالایی دست پیدا کند و برای نیل به این هدف نیازمند حمایت جدیدی مسئولان است.