اقدام موهن یک هیئت علمی سابق دانشگاه تربیت مدرس/ استاد اخراجی بود!

سید عباس شجاع الساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره "م ر" نویسنده یک مقاله علمی نمایه شده در ISI که علاوه بر نام خود اقدام به ذکر عنوان مقدس "امام عصر (عج)" در بخش نویسندگان مقاله کرده است گفت: "وی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیست و در گروه شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس نام وی درج نشده است."

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: "وی سال گذشته از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شده و به دلیل اینکه شایستگی لازم را نداشته حکمش لغو شده است."

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس هر چند از اخراج "م ر" خبر داد اما وقتی از سوی خبرنگار مهر اقدام موهن در ذکر نام مقدس امام زمان (عج) در بخش نویسنده یک مقاله متعلق به "م ر" مطرح شد وی از ارتباط اخراج این عضو هیئت علمی و این اقدام موهن خودداری کرد و دلیل اخراج شدن این شخص از دانشگاه تربیت مدرس را نیز صرفا نداشتن شایستگی لازم عنوان کرد.