برداشت بی رویه منابع آبی گلستان را تهدید می کند

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها می توان از برداشت غیرمجاز از آن جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با بیان مقدار آب تجدیدپذیر در استان خاطرنشان کرد: 2.5 میلیارد متر مکعب آب مجددا به چرخه باز می‌گردد.

وی مقدار بارش سطح استان را 9 میلیاردمتر مکعب اعلام کرد و افزود: وضعیت آب در کشور به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی بحرانی است و به علت نوع اقلیم شاهد 70 درصد تبخیر در این بخش هستیم و تنها 30 درصد به آب تجدیدپذیر تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: زمانی که استفاده از منابع آب زیرزمینی به بیش از 60 درصد می رسد وارد مرحله بحرانی می‌شویم و این در حالی است که هم اکنون شاهد استحصال 90 درصدی از منابع آب زیرزمینی هستیم.



حیدریان افزود: سرعت در مهار و تنظیم آبهای سطحی و علاج بخشی سد و شبکه وشمگیر از جمله تمهیدات استراتژیکی است که در خصوص خروج از بحران در حال اجرایی شدن است.



وی تصریح کرد: با احداث سد نرماب به عنوان بزرگترین سد استان حدود 15 درصد به ظرفیت مهار آب تنظیمی استان افزوده می شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان ضمن اشاره بر اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر آموزه های دینی گفت: بسترسازی های فرهنگی در مدیریت مصرف آب نقش به سزایی ایفا می‌کنند.



به گفته حیدریان با مدیریت درست بر منابع آبی استان آیندگان مشکلات کمتری در این خصوص خواهند داشت.



وی ادامه داد: آموزش در ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه نیازمند اقدامات سازنده در ابعاد مختلف است از این رو آموزش رابطین 14 نماینده از 14 منطقه آموزش و پرورش استان با برگزاری جلسات توجیهی در قالب طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی (داناب) صورت پذیرفته است.