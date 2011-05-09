خروج 2 هزار مددجوی تحت پوشش بهزیستی از تهران

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقال مددجویان تحت پوشش از تهران افزود: این اقدام در راستای طرح خروج کارمندان از تهران و انتقال آنها به شهرستانهای دیگر صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزیهای لازم برای انتقال مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از سال گذشته آغاز شده تاکید کرد: مرحله اول این برنامه مربوط به مددجویان بی سرپرست و مجهول الهویه ای است که در مراکز سازمان هستند.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، تا کنون عملیات شناسایی دو هزار نفر از مددجویانی که مجهوال الهویه بوده و از شهرستانها به تهران آمده اند انجام شده و به زودی این افراد به مراکز موجود در شهرستانهای دیگر منتقل می شوند.

اسفندیاری گفت: خروج و انتقال مددجویان در مرحله بعد شامل مددجویان دیگر تحت پوشش است.