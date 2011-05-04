به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، تصاویر نورانی سرداران شهید گرانقدر پاکدشت در میادین اصلی و بلوار امام رضا(ع) بازسازی و روکشهای این تصاویر تعویض شد.

از جمله این تابلوها، عکس ماندگار شهید جانمحمدی در آغوش حسین مظفر، شهیدان مظفر از یک خانواده، شهدای قمی و ابوالشهدا قمی با تقدیم ۵شهید، سرداران شهید پازوکی، شهید دومیرایی، شهید خلیل شیرازی و ... است.

شهرداری پاکدشت، هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه و یادآوری خاطرات دلاورمردیهای آنان در طول سالهای انقلاب اسلامی عنوان کرده است.