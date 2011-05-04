حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم معرفی وزیر راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع خلاف قانون است و اگر دولت می خواهد وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری را با یکدیگر ادغام کند، باید شرح وظایف این وزارتخانه را به مجلس ارسال کند تا مورد تصویب قرار بگیرد.



وی افزود: هنگامی که وزارتخانه ها ادغام می شوند، شرح وظایف آنها نیز تغییر می کند و لذا نیاز است تا وزیر جدید نیز معرفی شود و بعد از رای اعتماد بتواند کار خود را آغاز کند.



رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص صحبتهای معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی دیگر نیازی به معرفی وزیر راه برای تصدی این وزارتخانه نیست افزود: این استدلال ها غیر منطقی و بر خلاف قانون است.



شهریاری با بیان اینکه دولت در موضوع تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز مقاومت کرده و با گذشت مهلت قانونی وزیر معرفی نکرده است ، افزود: مجلس بعد از این مقاومت ها و عدم معرفی وزیر از طریق قوه قضاییه و طرح شکایت به دنبال عملی کردن قانون است.



نماینده مردم زاهدان همچنین با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه از 2 روز گذشته غیر قانونی است ، تاکید کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این موضوع وارد شوند و اقدامی عملی انجام دهند.

