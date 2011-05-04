شورای همکاری در حالی مدعی "ع ر ب ی" بودن خلیج فارس شده که بر اساس اسناد معتبر و تاریخی سازمان ملل متحد نام این منطقه خلیج فارس بوده و این سازمان بین المللی در مکاتبات خود از آن استفاده کرده و لزوم به کار بردن این واژه را نیز به دیگرکشورها گوشزد کرده است.
خلیج فارس در اسناد سازمان ملل
در یکی از اسناد سازمان ملل که متعلق به 14 می سال 1999 است دبیرخانه سازمان ملل متحد به صراحت از واژه خلیج فارس استفاده کرده و از آن به عنوان یک استاندارد جهانی جغرافیایی یاد کرده است.
متن این سند به شرح زیر است :
ترجمه بند اول این سند رسمی موجود در دبیرخانه سازمان ملل متحد که در 5 بند آماده شده به شرح زیر است:
"واژه خلیج فارس در اسناد و انتشارات و همچنین بیانیه هایی که از سوی دبیرخانه ( دبیرکل ) صادر می شود استفاده می شود. این واژه یک نام استاندارد جغرافیایی برای یک منطقه دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب منطقه ( شبه جزیره عرب ) است. واژه کامل فارس همواره برای معرفی این منطقه دریایی استفاده می شود. در ابتدای این سند نیز این نام به همین منطقه اشاره می کرد و پس از این نیز این نام درهر زمانی که نیاز به شفافیت حس شود تکرار خواهدشد."
باید یادآور شد در دنیای عرب کسان زیادی هستند که ضمن تاکید بر لزوم حفظ حرمت و هویت تاریخی خلیج فارس از تفرقه افکنی که توسط انگلیسی ها برای کسب امتیازات از قرن نوزدهم در خلیج فارس آغاز شد، پیروی نمی کنند. برای مثال روزنامه کویتی" الانباء" چندی پیش در مقاله ای با عنوان هویت آب نوشت: خلیج فارس نام دریایی است که ما را از ایران جدا می کند، ولی بنا به اهداف سیاسی که به اصطلاح قوم گرایان عرب یکه تاز آن بودند نام خلیج فارس به خلیج "ع رب ی" تبدیل شده است، بدون آنکه حرمت تاریخ و عاقبت و احترام لازم به این امر گذارده شود.
به گزارش مهر، تمامی تاریخدانان بر درستی نام خلیج فارس تاکید دارند اما اینکه چرا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هر از گاهی ادعای ع ر ب ی بودن آن را می کنند پرسشی است که پاسخ آن به شرایط زمانی و "گوش به حلقه بودن" این کشورها باز می گردد.
در حال حاضر منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کانون مهمترین تحولات جهان هستند به نحوی که در کشور بحرین شدیدترین رفتار یک حکومت را علیه مردم خویش شاهد هستیم و شورای همکاری نیز از آن حمایت می کنند اما جامعه به اصلاح جهانی واکنشی را نسبت به آن نشان نمی دهد و در این میان ایران که در شرایط فعلی به تنها انعکاس دهنده مظلومیت مردم بحرین تبدیل شده با اتهامات ریز و درشت و البته بی پایه و اساسی چون دخالت در امور داخلی بحرین مواجه می شود.
"شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان" وزیر خارجه امارات در زیر نقشه خلیج فارس
ایران در حالی به دخالت در امور بحرین متهم شده که بر اساس مکاتبات وزارت خارجه آمریکا و اظهارات صریح وزیران دفاع و خارجه این کشور در سال گذشته، هیچ سندی دال بر دخالت ایران در امور داخلی این کشور عربی وجود ندارد بنابراین می توان از حکومت آل خلیفه پرسش کرد زمانی که بحرین آرام بود و کسی به تحولات این کشور اعتنا نمی کرد و فضا برای کار وجود داشت ایران در آن دخالت نمی کرد پس چطور ممکن است اکنون که همه نگاه ها متوجه بحرین است تهران بخواهد در امور این کشور دخالت کند؟
بر همین اساس می توان گفت اقدام جدید شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس "آب در هاون کوبیدن" بوده و به خیال خود تلاش کرده اند تا با سرگرم کردن ایران به این موضوع و انجام تبلیغات رسانه ای سرپوشی بر اقدامات جنایت کارانه خود در بحرین بگذارند.
------------------------
عبدالحمید بیاتی
نظر شما