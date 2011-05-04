به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی تقی پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخاص داخلی14درصد است، اظهار داشت: این در حالیست که منابع خام تبدیلی و تکمیلی کشور در بخش محصولات کشاورزی سهم 80 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: با شرایط موجود میزان کل سرمایه گذاری کشور در این بخش تنها پنج درصد محدود شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان افزود: هم اکنون چهار میلیون و 400 هزار بهره بردار 94 درصد از نیازهای غذایی مردم در بخش کشاورزی را تامین می کنند.

وی میزان مصرف بذر در کشور را دو برابرمیانگین مصرف دنیا دانست و اضافه کرد: از هر متر مکعب آب مصرفی، تنها دو کیلوگرم محصول تولید می‏شود.

تقی پورتاکید کرد: در حال حاضر 30 درصد از تولیدات کشاورزی به صورت ضایعات از بین می رود و این میزان سالانه 10میلیون دلار معادل 25درصد درآمدهای نفتی کشور است.

وی در خصوص نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی چهار تا 12 درصد است و بر اساس برنامه و نیاز داخل باید این میزان به 30 برابر افزایش پیدا کند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی از حمایت چندانی برخوردار نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با 147هزار نفر عضو بزرگترین تشکل صنفی به شمار می رود، تصریح کرد: با وجود پتانسیل بالا این سازمان از حمایت‏های لازم برخوردار نیست.



دولت سالانه تنها شش میلیارد ریال به نظام مهندسی کشاورزی می دهد



وی با اشاره به اینکه نظام مهندسی ساختمان سالانه 49 میلیارد ریال، نظام پزشکی 45 میلیارد ریال، نظام مهندسی معدن 3 میلیارد ریال به علاوه سه درصد از درآمدهای وزارتخانه صنایع و معادن حمایت های دولتی دریافت می‏کنند، تصریح کرد: این در حالیست که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سالانه شش میلیارد ریال از حمایت‏های دولت بهره مند می‏شود که با توجه به حجم فعالیت‏ها و طرح های در دست اجرا در این سازمان رقم بسیار ناچیزی است.



تقی پور در ادامه صحبت های خود گفت: در حال حاضر بخش عمده‏ای از کشاورزی استان در روستاها و به صورت سنتی انجام می‏شود.



70 درصد کشاورزان سواد لازم برای تولید را ندارند



وی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد کشاورزان از سواد لازم برای تولید محصول سالم بهره نبرده اند، افزود: ضریب نفوذ سواد در جامعه‏ای که فرآیند تولید محصولات کشاورزی را به عنوان اصلی ترین نیاز بشر را در دست دارند، بسیار ناچیز است.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر به طور میانگین هر 20دقیقه یک نفر به جمعیت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی افزوده می شود و 52 درصد از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی جویای کار هستند.



وی اضافه کرد: سهم استان اصفهان نیز از تعداد فارغ التحصیلان کشاورزی روزانه 3 نفر است که تنها هشت درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی استان در مزارع فعالیت دارند.



نرخ اشتغال در بخش کشاورزی هر ساله کاهش می یابد



تقی پور تاکید کرد: در حال حاضر 10.7 درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و نرخ اشتغال در این بخش هر ساله رو به کاهش است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی هشت دهم درصد بوده است، اضافه کرد: با استقرار 144 شرکت خدمات مشاوره‏ای و هزار فارغ التحصیل، این میزان به 1.2 درصد رسیده و پیش بینی می‏شود با اجرای کامل برنامه پنجم در این بخش این میزان تا 2.5 درصد رشد پیدا کند.

