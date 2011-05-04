به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی که به منظور پیگیری اجرای برنامه پزشک خانواده به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است ، با اشاره به تکلیف محول شده در رابطه با انتشار دفترچه‌های درمانی برنامه پزشک خانواده گفت: تامین اجتماعی به وظیفه خود در این رابطه به بهترین نحو عمل کرده، اما هنوز لیست افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده از طرف دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار تامین اجتماعی قرار نگرفته است.

وی بر آمادگی کامل تامین اجتماعی برای همکاری و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه پایلوت پزشک خانواده در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری تاکید کرد و گفت: ادارات کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی این سه استان آماده همکاری برای اجرای این برنامه هستند و در این راستا اعتبارات لازم نیز در اختیار این سه استان قرار گرفته است.