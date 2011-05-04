علی اصغر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال پیگیری استقرار دستگاه های اجرایی در این شهرستان تازه تاسیس با 20 ماه قدمت هستیم.

وی اظهار داشت: تاکنون 17 اداره مانند بهداشت، آموزش و پرورش، دادگستری، بهزیستی و پست در این شهرستان مستقر شده اند و هشت اداره دارای نمایندگی بوده و 20 اداره هنوز مستقر نشده اند.

وی افزود: از ظرفیتهای این شهرستان می توان به مجموعه مختومقلی، رودخانه اترک و حاشیه زیبای آن، عشایر با وجود حدود هزار و 900 خانواده و با جمعیت 10 هزار و 700 نفر اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به 127 کیلومتر مرز مششترک با ترکمنستان گفت: ظرفیتهای این شهرستان حتی برای مردم خود استان نیز شناخته نیست.



کرمانی تاکید کرد: باید این ظرفیتها شناسایی و شناسانده شود تا سرمایه گذار جذب این شهرستان شود.

فرماندار شهرستان مراوه تپه افزود: با معرفی شدن این ظرفیتها گامهای توسعه و رشد سریعتر برداشته خواهد شد.



وی گفت: در دو سه سال اخیر زیرساختهایی چون هدفمند کردن یارانه ها و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی برای جهش فراهم شده است.