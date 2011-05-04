به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود مقابل بارسلونا پایان داد و با توجه به شکست 2 بر صفر در دیدار رفت، از راهیابی به دیدار پایانی بازماند.

بر پایه این گزارش، گونزالو هیگواین در آغاز نیمه دوم با پاسی که از کریستیانو رونالدو دریافت کرد دروازه بارسا را گشود اما "فرانک دو بلیکر"، داور بلژیکی این دیدار، با اعلام اینکه رونالدو قبل از آن بر روی ماسکرانو مرتکب خطا شده گل را نپذیرفت.

مدیر ورزشی رئال مادرید در گفتگو با "یورو اسپورت" در این خصوص اظهار داشت: داور مسابقه در خصوص مردود اعلام کردن گل هیگواین یک تصمیم حیاتی اتخاذ کرد. در دیدار رفت بازیکن ما را از زمین اخراج کردند و در دیدار برگشت هم گل تیم ما را مردود اعلام کردند. این یک واقعیت ساده است.

والدانو افزود: فکر می کنم این جرارد پیکه بود که تعادل رونالدو را بر هم زد و دارو می بایست آوانتاژ می داد. من که حرکت رونالدو را خطا ندیدم و اشتباه داور در جایگیری سبب شد که تاوانش را بپردازیم و محکوم به شکست شویم. بازی با بارسلونا در نیوکمپ بسیار دشوار بود و هر دو تیم کیفیت بالایی را به نمایش گذاشتند. من این پیروزی را به بارسلونا و تمام هواداران این تیم تبریک می گویم.

مدیر ورزشی آرژانتینی رئال ابراز امیداواری کرد آینده بهتری در انتظار این تیم باشد. وی گفت: امیدواریم در آینده کمی خوش اقبال تر باشیم. ما با فرضیه توطئه موافق نیستیم اما اگر به بازی نگاه کنید به تمام اطلاعاتی که در آن بازی پیش می آید نیاز دارید و بر اساس آن قضاوت می کنید. این دیدار بسیار به هم نزدیک بود و تنها در مادرید و پس از اخارج بازیکن ما، بالانس بازی بر هم خورد.

خورخه والدانو در پایان اظهار داشت: رئال مادرید عادت به مبارزه در هر بازی دارد و هنوز در حال بهتر شدن است. امیدواریم این روند در فصل آتی ادامه پیدا کند. تیم ما خیلی جوان است و جا برای پیشرفت دارد.