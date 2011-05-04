به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، اصغر منجمی در ظهر سه شنبه در سومین کارگاه آموزشی ایمنی سازمان آتش نشانی با اشاره به این که ایمن سازی اصل فراموش شده شهرسازی در حومه شهر بجنورد است، اظهار داشت: 27 درصد حوادث در حوزه ساختمان به دلیل عدم ایمن سازی ساختمان است.

وی با تاکید بر این نکته که ایمن سازی نباید فدای توسعه یافتگی در شهرها شود تصریح کرد: باید اصول اساسی در ایمن کردن بناها و رعایت اصول استحکام ساختمانی موازی با روند رشد توسعه یافتگی شهر توجه و به آن پرداخته شود.

وی افزود: امداد رسانی در آتش نشانی یک تعهد اخلاقی برای امدادگران آتش نشانی است و شعار ما ایمن سازی و ارتقای سطح آگاهی عموم برای کاهش حوادث و خطرات است.

منجمی اظهار امیدواری کرد: آموزش و توجه به ارتقای دانش عمومی در جامعه نهادینه شود و رعایت قوانین و مقررات در راستای حفظ ایمنی و آرامش شهروندان با مشارکت آنان و توجه مسئولان به نحو مطلوبی اجرا شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیز در این جلسه گفت: ورود تکنولوژی به زندگی شهری، ضرورت توجه سازمانهای خدمات رسان برای ایجاد امنیت و افزایش سطح ایمنی و ارتقای دانش می طلبد.

علی گودرزی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزش ایمنی از بازخورد و انعکاس خوبی برخوردار بود و این سازمان روند برگزاری دوره های آموزشی را پیگیری و ادامه می دهد.

وی از آماده سازی شرایط راه اندازی واحد پیشگیری در سازمان آتش نشانی بجنورد خبر داد و گفت: واحد پیشگیری باهدف تایید و صدور پروانه ایمنی برای بناهای مسکونی قبل از دریافت پایان کار فعالیت خواهد کرد.

گودرزی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی واحد پیشگیری در سازمان آتش نشانی، تمامی بناهای مسکونی قبل از دریافت پایان کار، تاییدیه استحکام بنا و صدور پروانه ایمنی را از این واحد دریافت کنند.

