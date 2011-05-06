کمانداران ریکرو ایران در مصاف با تیراندازان اروپایی ناکام ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان کرواسی، هر هفت نماینده زن و مرد کشورمان در مرحله حذفی انفرادی و تیمی کمان ریکرو در شرایطی در حال پیگیری است که تمامی نمایندگان کشورمان در این کمان برابر رقبای قدرتمند اروپایی خود نتیجه را واگذار کردند.

در مسابقات مرحله حذفی این کمان، کیوان ریاضی مهر بعد از برتری بر تیراندازانی از لوکزامبورگ و آلمان به مرحله یک شانزدهم نهایی رسید اما در این مرحله با قبول شکست مقابل نماینده هندوستان از راهیابی به جمع 16 ورزشکار برتر بازماند.

حامد فوری دیگر نماینده کشورمان در این کمان هم ابتدا نماینده اسپانیا را از پیش رو برداشت اما در دور دوم به هم وطن خود میلاد وزیری برخورد کرد و برابر وی تن به شکست داد. میلاد وزیری هم در اولین مسابقه مرحله حذفی تیراندازی از مکزیک را شکست داد و با غلبه بر هم تیمی خود به مرحله یک شانزدهم رسید. وزیری در این مرحله مقابل نماینده روسیه شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

در بخش بانوان هم لیلا سخایی و زهرا دهقان هر دو به نماینده لهستان باختند و نجمه آبتین برابر تیراندازی از آلمان متوقف شد. ساره اسدی تنها نماینده بانوان کشورمان در کمان ریکرو بود که موفق به کسب یک پیروزی در این مرحله شد. اسدی در مسابقه اول خود تیراندازی از گرجستان را شکست داد اما در دور دوم به کماندار مکزیک باخت تا از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

در بخش تیمی هم، تنها تیم مردان کشورمان در کمان ریکرو موفق به حضور در مرحله حذفی شد. این تیم با ترکیب نادر منوچهری، کیوان ریاضی مهر و میلاد وزیری در اولین مسابقه خود برابر تیم انگلستان قرار گرفت و با برتری مقابل این تیم اروپایی به مرحله دوم حذفی و جدول یک چهارم نهایی راه یافت اما در این مرحله مقابل تیم قدرتمند آمریکا شکست خورد تا از راهیابی به جمع چهار تیم برتر مسابقات بازماند. تیم آمریکا فردا برای کسب مدال طلای تیمی مسابقه می دهد.

رقابت‌های بخش حذفی و نیمه نهایی کمان کامپوند زنان و مردان عصر امروز به وقت کشور کرواسی پیگیری می شود. تمام نمایندگان کشورمان درهر دو بخش انفرادی و تیمی و میکس کامپوند جواز حضور در مرحله حذفی را بدست آورده‌اند.

مرحله اول رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی باکمان از 13 تا 17 اردیبهشت‌ماه در "پورچ" کرواسی برگزار می‌شود. مسابقات جام‌جهانی تیروکمان هرساله در پنج مرحله برگزار می‌شود که مراحل بعدی این رقابت‌ها در سال 2011 به ترتیب در آنتالیا ترکیه، اوگدن آمریکا، شانگهای چین و استانبول ترکیه است.