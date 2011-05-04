زمینه همکاری ایران و اکراین در حوزه نفت و گاز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علایی طباطبایی - مدیر فن بازار ملی پارک فناوری پردیس ایجاد زمینه ای برای تعامل و تبادل تجربیات و دانش فنی را از اهداف برگزاری این نشست نام برد و اظهار داشت: در این نشست با حضور دست اندرکاران ایرانی و متخصصان شرکت نفت و گاز "ناوکا" اوکراین (از جمله شرکتهای چند ملیتی) در خصوص زمینه های همکاریهای مشترک بحث و بررسی می شود.

وی با اشاره به موضوعات این نشست خاطر نشان کرد: ژئوفیزیک، لرزه نگاری، مدل سازی میادین نفتی و گاز، طراحی مخازن زیر زمینی ذخیره سازی گاز و نرم افزارهای تخصصی از جمله موضوعات این نشست است.

علایی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع این نشست تخصصی در بخشهای پایین دستی نفت و گاز، این جلسه می تواند فرصتی برای همکاری دو کشور در اجرای پروژه هایی در حوزه نفت و گاز باشد.