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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

زمینه همکاری ایران و اکراین در حوزه نفت و گاز بررسی می شود

زمینه همکاری ایران و اکراین در حوزه نفت و گاز بررسی می شود

مدیر فن بازار ملی پارک فناوری پردیس از برگزاری نشست تبادل فناوری کشور در این پارک خبر داد و گفت: این نشست با حضور متخصصان حوزه نفت و گاز اوکراین در روز 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علایی طباطبایی - مدیر فن بازار ملی پارک فناوری پردیس ایجاد زمینه ای برای تعامل و تبادل تجربیات و دانش فنی را از اهداف برگزاری این نشست نام برد و اظهار داشت: در این نشست با حضور دست اندرکاران ایرانی و متخصصان شرکت نفت و گاز "ناوکا" اوکراین (از جمله شرکتهای چند ملیتی) در خصوص زمینه های همکاریهای مشترک بحث و بررسی می شود.

وی با اشاره به موضوعات این نشست خاطر نشان کرد: ژئوفیزیک، لرزه نگاری، مدل سازی میادین نفتی و گاز، طراحی مخازن زیر زمینی ذخیره سازی گاز و نرم افزارهای تخصصی از جمله موضوعات این نشست است.
 
علایی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع این نشست تخصصی در بخشهای پایین دستی نفت و گاز، این جلسه می تواند فرصتی برای همکاری دو کشور در اجرای پروژه هایی در حوزه نفت و گاز باشد. 
کد مطلب 1304621

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