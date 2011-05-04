صبای قم برابر شهرداری تالش متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دیدارهای مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در شهر قم، شامگاه سه شنبه با انجام یک مسابقه در مجموعه ورزشی تختی قم ادامه یافت و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با توقف مقابل تیم شهرداری تالش همچنان در مکان سوم جدول رده‌بندی باقی ماند.



نوجوانان صبای قم که با کسب نتایج خوب در دیدارهای قبلی خود در مکان سوم جدول‌ رده‌بندی گروه دوم لیگ برتر نوجوانان قرار داشتند، در این مسابقه خانگی خود برابر تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تالش به تساوی رضایت دادند ولی همچنان یکی از امید‌های صعود از این گروه محسوب می شوند.



این مسابقه در حالی با تساوی یک بر یک و تقسیم امتیازها به پایان رسید که در نیمه اول تیم صبای قم بود که با کنترل کامل بر جریان بازی و حملات فراوان به گل رسید اما پیش از پایان نیمه نخست تیم نوجوانان شهرداری تالش به گل رسید تا این نیمه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.



حسرت صبا از کسب دومین تساوی متوالی در خانه



در نیمه دوم بازیکنان صبای قم با اجرای خواسته‌های کادر فنی خود که در راس آنها غلامرضا کاظمی قرار دارد، در تمامی لحظات این نیمه بر جریان مسابقه مسلط بودند و مزد بازی برتر خود را در دقایق زیادی از مسابقه روی تیزهوشی مهاجم خود می توانستند کسب کنند اما این اتفاق رخ نداد.



نکته‌ای که به نظر می‌رسید در نحوه بازی هر دو تیم اثر بسیاری گذاشته بود، این بود که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم هفته قبل از این دیدار در مصاف با ذوب آهن اصفهان بازی بسیار سختی برگزار کرده بود و تیم شهرداری تالش در مصاف با تیم صبای قم با شرایط بهتری در میدان حاضر شد.



نوجوانان صبای قم در حالی به کسب یک امتیاز از سومین مسابقه خود تن دادند که در دیدار قبلی خانگی خود در این گروه برابر تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز نیز به تساوی یک بر یک رسیده بود تا حسرت از دست رفتن امتیازات فراوان در دیدارهای خانگی را بخورد.



صبای قم 14 امتیازی شد



با تساوی صبای قم در مقابل تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تالش، تا پایان هفته یازدهم این بازی‌ها تیم فوتبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان در صدر جدول ایستاده است، تیم نوجوانان صنعت نفت آبادان در مکان دوم جای دارد و تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با کسب 14 امتیاز حاصل از سه پیروزی و پنج تساوی در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار گرفته است.



در این گروه علاوه تیم‌های صبای قم و شهرداری تالش، تیم های ذوب آهن اصفهان، شهرداری لاهیجان، صنعت نفت آبادان، استقلال اهواز و مینو داروی شیراز نیز حضور دارند که در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات مرحله گروهی هنوز سه تیم برای صعود شانس دارند.



جدال صبا با شهرداری لاهیجان و نفت برای صعود



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم هفته آینده در آخرین مسابقه خارج از خانه خود در این گروه برابر تیم فوتبال نوجوانان شهرداری لاهیجان به میدان‌ می‌رود و با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور یک هفته دیگر بعد از آن به پایان می رسد، صبا آخرین بازی خود را برابر صنعت نفت آبادان در خانه برگزار می کند.



مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور امسال در دو گروه به شکل دوره‌ای به انجام می‌رسد و تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف بازی‌های خود را به شکل دوره‌ای با یکدیگر برگزار می‌کنند تا چهره تیم‌های صعود کننده‌ به مرحله بعدی مشخص شود.