به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا همدانیان چهارشنبه در دومین روز از نخستین همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی سراسر کشور با بیان اینکه عمده مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی مربوط به عدم آگاهی اجتماعی افراد است، اظهار داشت: باید برای پیشرفت در مباحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و آگاهی عموم افراد جامعه ارتقا یابد.

وی افزود: در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید دقت و تلاش بیشتری انجام پذیرد چرا که پیشگیری زمان، وقت و هزینه کمتری نسبت به درمان نیاز دارد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری اصفهان تصریح کرد: حمایت از کانون خانواده‌ها به عنوان رکن اصلی جامعه و نیز بازتوانی انواع معلولیت‌ها نیز از جمله مباحثی است که نباید از آن غافل ماند و نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون و تاثیرگذار است.



وی بیان داشت: رسانه‌ها در آگاه‌سازی اجتماعی نقش بسیار مهم و مؤثری را ایفا می‌کنند بنابر این همت ویژه‌ای را از سوی خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی می‌طلبد.



همدانیان در ادامه یادآور شد: استان اصفهان از نظر موقعیت اجتماعی، ‌اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی در شرایط خاصی قرار دارد و در بسیاری از عرصه‌ها پیشتاز و سرآمد دیگر استان‌های کشور است اما بر اساس آمارهای موجود در زمینه آسیب‌های اجتماعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

در اصفهان از هر شش ازدواج یکی منجر به طلاق می شود



وی اظهار داشت: اصفهان رتبه سوم در طلاق را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر از هر شش ازدواج یکی از آن به طلاق و جدایی منجر می‌شود.



معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مراقبت از معلولان اختلالات جسمی و ذهنی به مراتب دشوارتر از سایر معلولان است، افزود: بر اساس سرشماری سال 1385 حدود 23 درصد از معلولان استان ازاختلالات جسمی و ذهنی رنج می‌برند.



وی تاکید کرد: به دلیل سختی کار مددجویان معلولان ذهنی و جسمی به دنبال فراهم کردن تسهیلات و مزایای ویژه‌ای برای اینگونه افراد هستیم و درصددیم این اقدامات حمایتی را در قالب قانون در مجلس به تصویب برسانیم.