به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا‌زاده، در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی قرآن و نهج البلاغه که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی اهواز برگزار شد، خاطرنشان کرد: در زمینه نهج البلاغه کار کمتری شده و مسئولان فرهنگی کشور باید اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که همه می‌دانند که نهج البلاغه بعد از قران کریم با ارزش‌ترین کتاب ما مسلمانان است

مدیر موسسه قرآن و نهج البلاغه، تاکید کرد: در بیشتر شهر‌ها و کوی و برزن‌ها کتاب نهج البلاغه حتی حضور فیزیکی ندارد و صدا و سیما و رسانه‌ها و مسئولان فرهنگی کشور باید تلاش کنند تا مفاهیم نهج البلاغه در کشور گسترش پیدا کند.



رضازاده، در بخش دیگری از سخنان خود از حضور بیش از ۲۰ هزار نفر در مراحل مختلف مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار نفر در آزمون‌های مرحله مختلف مسابقات حفظ و مفاهیم نهج البلاغه شرکت کردند، این مسابقات در ۱۴۰ شهرستان به طور هزمان برگزار شد و برگزیدگان آن نیز به تعداد ۳۰۰ نفر در مسابقات مشهد شرکت کردند که از جمع آن‌ها ۷۰ نفر در رشته مفاهیم و ۷۰ نفر در حفظ نهج البلاغه انتخاب شدند.



وی با اشاره به زمان مرحله نهایی این مسابقات عنوان کرد: مرحله نهایی مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه از امروز با حضور خواهران و برادران شرکت کننده از سراسر کشور در مرکز تربیت معلم رسول اکرم اهواز برگزار می‌شود.



مدیرموسسه قرآن و نهج البلاغه ابراز داشت: برگزیدگان این مسابقات روز جمعه در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل می‌شوند.



گفتنی است مرحله نهایی مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه از ۱۳ اردیبهشت ماه تا روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه در مرکز تربیت معلم اهواز برگزار می‌شود.



مراسم اختتامیه مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.