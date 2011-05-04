علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به لزوم اطلاع‌ رسانی دقیق و به‌ موقع در کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: دبیرخانه کانون مساجد استان یزد برای نخستین بار در سطح کشور، سامانه ارسال پیامک را در اختیار کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد متقاضی قرار داده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 345 کانون فرهنگی هنری در سطح استان یزد فعالیت می کنند، بیان داشت: دبیرخانه کانون مساجد استان یزد برای واگذاری سامانه پیامک به کانون‌ های فرهنگی هنری با هیچ محدودیتی روبرو نیست.

مسئول کانون مساجد استان یزد راه‌ اندازی سامانه پیامک در کانون‌ های مساجد را گامی بلند در اطلاع‌ رسانی بهتر و مناسبتر طرح‌ ها و برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری با توجه به گستردگی و سطح فعالیت کانون‌ های مساجد دانست.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز پیامک به یک رسانه تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه در سطح استان، با راه ‌اندازی سامانه پیامک برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری حتی در دورترین مناطق استان اطلاع‌ رسانی می ‌شود.