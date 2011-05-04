به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست تامین اجتماعی گلستان افزود: استان گلستان منابع و استعداد بالقوه فراوانی برای رشد همه جانبه اقتصادی دارد که با داشتن نگاهی اقتصادی و جهانی نسبت به این موضوع همراه با دیدگاهی ریشه ای تر و اساسی تر می توان پیشرفت استان را رقم زد.

وی تاکید کرد: بی شک تولید محصولات بیشتر با درجه کیفی بالا ، مصرف تولیدات داخلی را افزایش می دهد، در نتیجه میزان ماندگاری کارگران در کارگاه ها بیشتر می شود و میزان اشتغال نیز با گسترش کارگاهها و تولیدی های مختلف افزایش می یابد.



وی با تجلیل از مقام والای کارگر و با تاکید بر حل مشکلات آنان عنوان کرد: چرخه اقتصادی کشور بر دوش کارگران است و آنها در زندگی خود نباید دغدغه تامین مخارج زندگی و آینده خود را داشته باشند.



آیت الله نورمفیدی با تاکید بر صداقت، امانتداری و پشتکار در انجام وظائف و کارها گفت: در اسلام کار عبادت است و ریشه در فرهنگ اسلام دارد و صندوق تامین اجتماعی بعنوان پشتوانه و سرمایه ای مطمئن برای کارگران نقش مهمی در ایجاد و بسط عدالت و توسعه دارد.