نیروهای آمریکایی باید در عراق باقی بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان پینر" در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که برخی از نظامیان آمریکا باید پس از سال 2011 در عراق باقی بمانند.

وی در توجیه اظهارات خود گفت که در سفر اخیر به عراق مقامات این کشور وی را در جریان شکاف های امنیتی در مرزها و ضعف های اطلاعاتی عراق قرار داد.

پینر خاطرنشان کرد: باراک اوباما باید برای تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن با دولت عراق گفتگو کند و من معتقدم تعداد کمی از نیروهای ما باید در عراق باقی بمانند. وی به این تعداد اشاره ای نکرد.

وی افزود: اگر باراک اوباما پیشنهاد دهد برخی نیروهای آمریکایی در عراق باقی بمانند وی و دیگر جمهوریخواهان آن را تایید خواهند کرد.