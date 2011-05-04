دولت موظف به تامین وسایل حمل ونقل عمومی روستاها شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه با پیشنهاد کمیسیون عمران مبنی بر ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از 300 نفر دولت را موظف کردند یک دستگاه مینی بوس یا ون تحت نظارت فرمانداری ها در اختیار دهیاری های سراسر کشور قرار دهد.

همچنین دولت موظف شد برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند بر حسب نیاز و به قدر کافی مینی بوس یا ون اختصاص دهد.

این پیشنهاد با 124 رای موافق، 9 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر تصویب شد. 48 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت الحاق جزئی به بند الحاقی 28 بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به اختصاص معادل 2 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای جهت صدور اسناد مالکیت ارضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه یافته کردند.

این پیشنهاد با 124 رای موافق، 7 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.