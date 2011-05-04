به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، در این نمایشگاه بیش از 100 اثر از نقّاشان سه نسل ایران در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه سه نسل، سه نگاه شامل آثاری از هنرمندان شاخص نظیر مهدی حسینی، یعقوب عمّامه پیچ، محمّد حسین محجوبی، پرویز حبیب پور، محمد ابراهیم جعفری ، احمد اسفندیاری، بهزاد شیشه گران ودیگر هنرمندان است که تا 13 خرداد بر دیوارهای موزه هنرهای معاصر اصفهان نقش می‌بندند.

این آثار شامل نقّاشی‌های مدرن با تکنیک و موضوع آزاد و در اندازه‌های متفاوت از 50 در 50 تا دو در 2.5 است که آثار سه نسل از هنرمندان نقاش را در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

سه نسل سه نگاه، یکی از نمایشگاه‌هایی است که فرصتی مناسب برای مروری برآثار سه دهه نقاشی معاصر ایران را فراهم می آورد و با دیدگاهی متفاوت آثار این نقاشان را به نمایش درآورده است.

این نمایشگاه روزنه ای برای شناخت هنر معاصر ایران در سه مقطع زمانی مختلف ایجاد می کند.

علاقمندان به هنر نقاشی می توانند با استقبال از این نمایشگاه دید سو‍ژه ها، تضادها و شباهت های میان سه نسل را مورد بازبینی قرار دهند.

نمایشگاه سه نسل سه نگاه تا 13 خرداد ماه سال جاری برای بازدید عموم دایر است.