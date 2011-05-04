به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا از امروز در اربیل عراق آغاز می‎شود. علاوه بر ایران و عراق، تیم‎های لبنان و اردن دیگر شرکت کنندگان در این رقابت‎ها هستند. البته قرار بود فلسطین و سوریه نیز در این مسابقات شرکت کننده که از حضور در آن انصراف دادند.

بر اساس برنامه اعلام شده تیم کشورمان امروز چهارشنبه نخستین دیدار خود در مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا را مقابل لبنان برگزار می‌کند. برنامه کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است: (ساعت‎ها به وقت تهران است)

چهارشنبه 14/ 2/ 90

* ایران - لبنان (ساعت 20:30)

* عراق - اردن

پنجشنبه 15/ 2/ 90

* ایران - اردن (ساعت 20:30)

* عراق - لبنان

جمعه 16/2 / 09

* ایران - عراق (ساعت 18:30)

* اردن - لبنان

رقابت‎های بسکتبال نوجوانان قهرمانی غرب آسیا در عراق مرحله دوم این مسابقات به حساب می‌آید. مرحله نخست این رقابت‌ها سال گذشته در تهران برگزار شد که با قهرمانی عراق و نایب قهرمانی کشرمان همراه بود.

در پایان این مرحله از مسابقات و با در نظرگرفتن مجموع دیدارهای برگزار شده طی دو مرحله، سه تیم برتر به عنوان نمایندگان غرب آسیا مجوز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست می‌آورند. این رقابت‌ها مهرماه سال جاری در ویتنام برگزار می‌شود.