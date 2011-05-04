به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریفی در حالی قصد کناره گیری از ریاست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را دارد که در ماه‌های اخیر از سوی اهالی فوتبال مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته و حکم هایی که صادر کرده است نه تنها باری از روی دوش فوتبال برنداشته بلکه حاشیه‌های بسیاری را برای فدراسیون ایجاد کرده است.

در حالی که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تحمیلی بودن استعفایش خبر داده است اما گفته می شود مسئولان فدراسیون از عملکرد او راضی نبوده اند و در نشستی که بین شریفی و مسئولان رده بالای فدراسیون برگزار شده است صراحتا این موضوع به وی اعلام و خواسته شده است برای حفظ شان رئیس کمیته انضباطی وی با نوشتن استعفایی از فدراسیون فوتبال برود.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با رد هرگونه فشار و تحمیلی بودن استعفای شریفی گفت: هیچ فشاری برای استعفا کردن از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و یا عوامل بیرون از فدراسیون وجود نداشته و ایشان به خاطر گرفتاری های شخصی خواستند که با استعفایشان موافقت کنیم.

کفاشیان تاکید کرد: به هر حال آقای شریفی زحمتش را در کمیته انضباطی فدراسیون کشید اما نقایصی هم وجود داشت که امیدواریم با حضور فردی جدید این مشکلات به حداقل برسد و آقای شریفی هم بتوانند به امور شخصی شان بیشتر برسند.

با قطعی شدن کناره گیری مجتبی شریفی از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفته می شود "حسن زاده" که سابقه فعالیت در یکی از هیئت های فوتبال کشور را دارد بزودی به عنوان جانشین وی معرفی خواهد شد.