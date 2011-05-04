به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی سلطانی دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس با اعضای شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما ضمن عنوان این مطلب رویکرد محوری جشنواره با عنوان "پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی" نیز مورد استقبال قرار گرفت.



در این جلسه که جابر قاسمعلی ، کامران ملکی و شادمهر راستین حضور داشتند، جابر قاسمعلی "رئیس کانون فیلمنامه نویسان" گفت: ارزیابی فیلمنامه‌های بلند در جشنواره پلیس حاکی از توجه این نهاد به شکل گیری تولید یک اثر سینمایی است، چرا که در صورت ارائه یک فیلمنامه خلاق می‌توان انتظار ساخت یک اثر حرفه‌ای را داشت.



دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس هم در این جلسه اظهار داشت: ناجا از ابتدای ورود به فعالیت‌های فرهنگی به ویژه در حوزه سینما معتقد بوده که تحقیق و پژوهش کارشناسی پیرامون موضوعات مدنظر نیروی انتظامی و سپس نگارش یک فیلمنامه با در نظر گرفتن همه ابعاد حرفه‌ای می‌تواند تاثیرات تولیدات تصویری ناجا را در میان مردم بیش از حد عرف آن افزایش دهد.



وی با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در میان همه سینماگران به ویژه فیلمنامه نویسان در معرفی راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به مردم گفت: اگرچه نمی‌توان منکر جذابیت‌های بصری یک تصویر بود اما کاملا روشن است که در صورت داشتن یک فیلمنامه خوب می توان به برقراری صحیح مخاطب با اثر امیدوار بود.



براساس این گزارش، در این جلسه اعلام شد کانون فیلمنامه نویسان به دنبال توسعه تعاملات و همکاری‌های خود با نهادهای فرهنگی تلاش خواهد کرد از طریق ارتباط با اعضای خود نسبت به ترغیب فیلمنامه نویسان برای ارسال بیشتر آثار خود به دیبرخانه جشنواره چهارم فیلم پلیس اقدام کند.