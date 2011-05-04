به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه با انجام هفت دیدار به پایان می‌رسد که در مهم ترین دیدار شاگردان امیر قلعه‌نویی میزبان تیم قدرتمند الهلال عربستان هستند که این بازی جنگ صدرنشینی در گروه A محسوب می‌شود.

تیم الهلال ملقب به الزعیم (رئیس) در دو سال گذشته شکست‌های تلخی برابر تیم‌های ایرانی تجربه کرده است. این تیم در مرحله گروهی فصل گذشته در کرمان با نتیجه 3 بر یک مغلوب مس شد و در مرحله نیمه‌نهایی در اصفهان و ریاض دو شکست تلخ را برابر ذوب‌آهن تجربه کرد تا وداع دردناکی با آن جام داشته باشد.

"رئیس"های عربستان در نخستین دیدار مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا هم در ریاض شکست تلخی برابر سپاهان اصفهان متحمل شدند و برای انتقام از این شکست‌ها و رسیدن به صدرجدول به فکر پیروزی برابر زردپوشان ایران هستند اما جاه طلبی مردان قلعه‌نویی این اجازه را نخواهد داد تا به آرزوهایشان برسدند.

البته زردپوشان اصفهانی از انگیزه بالایی برای تحمیل دوباره شکست به الهلال برخوردارند تا با این پیروزی شانس خود را برای صعود از گروه A به عنوان تیم نخست افزایش دهند.

در گروه E در شرق آسیا هم ملبورن ویکتوری استرالیا میزبان گامبااوزاکای ژاپن خواهد بود. این آخرین شانس تیم استرالیایی برای صعود به مرحله بعدی است. تیانجین تدای چین صدرنشین این گروه هم میزبان جیجویونایتد کره‌جنوبی است که امتیاز این دیدار هم در صعود دو تیم نقش بسزایی دارد.

در گروه F هم ناگویا گرامپوس ژاپن میزبان هانگژو گرین تاون چین و اف سی سئول کره جنوبی در ورزشگاه خانگی برابر العین امارات صف آرایی می‌کنند. تیم‌های هانگژو گرین تاون چین و العین امارات در صورت شکست در این دیدارها از دور مسابقات کنار می‌روند.

برنامه کامل دیدارهای روز پایانی هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* سپاهان ایران - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الجزیره امارات، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

جدول رده‌بندی:

1- سپاهان ایران 9 امتیاز - تفاضل گل 6+، 2- الهلال عربستان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- الغرافه قطر 4 امتیاز، 4- الجزیره امارات یک امتیاز

گروه B:

* النصر عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض

جدول رده‌بندی:

1- السد قطر 8 امتیاز، 2- النصر عربستان 5 امتیاز، 3- استقلال ایران 4 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- پاختاکور ازبکستان 4 امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه E:

* ملبورن ویکتوری استرالیا - گامبااوزاکای ژاپن، ورزشگاه داکلندس ملبورن

* تیانجین تدای چین - جیجویونایتد کره‌جنوبی، ورزشگاه فوتبال تدا

جدول رده‌بندی:

1- تیانجین تدای چین 7 امتیاز، 2- گامبااوزاکای ژاپن 6 امتیاز - تفاضل گل 4+، 3- جیجو کره‌جنوبی 6 امتیاز - تفاضل 1-، 4- ملبورن ویکتوری استرالیا 4 امتیاز

گروه F:

* ناگویا گرامپوس ژاپن - هانگژو گرین تاون چین، ورزشگاه میزوهو اتلتیک

* اف سی سئول کره جنوبی - العین امارات، ورزشگاه جام جهانی سئول

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ژاپن 7 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- اف سی سئول کره جنوبی 7 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- هانگژو گرین تاون چین 4 امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- العین امارات 4 امتیاز - تفاضل گل 4-